Confruntarea Nicușor Dan - Daniel Băluță: miza politică din pragul alegerilor. Analist: „Cei doi primari au căzut în capcană”

Conflictul din Piața Unirii între Nicușor Dan și Daniel Băluță a scos la iveală tensiuni politice profunde, amplificând polarizarea în cadrul PSD și având potențialul de a influența alegerile viitoare. Analiștii politici subliniază că această dispută nu este doar o problemă locală.

„Este doar în aparență un subiect local. Este unul național, care implică PSD pe de-o parte, și primarul de centru dreapta din Capitala României. Când se ciocnesc fără menajamente stânga și dreapta, crește polarizarea, și implicit cresc emoția și interesul pentru alegerile care urmează. Suntem în plină campanie pentru prezidențiale și parlamentare și orice subiect de acest tip devine unul național. Nicușor Dan a reușit să oprească ofensivă primarilor PSD și să reamintească opiniei publice că PSD are tendința de a face lucrurile în forță, aproape abuziv. Mulți au rămas acum cu impresia că grabă primarului de la sectorul 4 ascunde de fapt niște aranjamente netransparente, de natură economică. Având în vedere că Nicușor Dan nu candidează, rămâne de văzut cine va beneficia de pe urmă acestei ciocniri politice. Premierul Ciolacu s-a prins că primarii PSD de la sectoarele 4 și 3 au căzut în capcană și acum încearcă să extragă PSD-ul din ceva ce poate fi dăunător din punct de vedere electoral”, a explicat pentru Adevărul, analistul politic Valeriu Turcan, fost consilier prezidențial.

O problemă tehnică-administrativă

Pe de altă parte, analistul George Jiglău consideră că acest conflict dintre Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 4 este o problemă locală politică și administrativă, amplificată de comunicarea defectuoasă. El atrage atenția că astfel de situații îi irită pe cetățeni și sunt folosite de politicieni pentru a câștiga imagine, dând impresia că apără legea.

„Cred că e o chestiune politică locală foarte specifică între ei. Mi se pare o chestiune tehnică adminstrativă pe care nu o stăpânesc așa bine. O comunicare defectuoasă între Primăria Capitalei și Primăria sectorului 4. Periodic suntem predispuși la episoade de genul asta în care persoane care dețin funcții publice amplifică notorietatea. E genul de episod care cred că enervează oamenii, care îi face să nu își dorească să mai aibă de-a face cu politica și scandalul. Astfel de persoane cu funcții caută să dea senzația de luptă, caută să obțină beneficii de imagine, să pară că apără legea”, a transmis lectorul universitar George Jiglău, preşedintele Centrului pentru Studierea Democraţiei din cadrul UBB.

La rândul lui, sociologul Barbu Mateescu consideră că Marcel Ciolacu pierde din cauza conflictului public din jurul lucrărilor de la Piața Unirii, mai ales că Daniel Băluță, implicat în scandal, este din PSD. În schimb, Nicușor Dan nu este afectat, nefiind candidat la alegerile viitoare.

„Marcel Ciolacu are de pierdut când în spațiul public apar astfel de conflicte în perioada electorală, mai ales că Daniel Băluță face și el parte din PSD. Problema sunt banii, deoarece Primăria Sectorului 4 nu mai are fonduri și tocmai din acest motiv se urgentează rezolvarea șantierului de la Piața Unirii. Cu toate acestea, Ncușor Dan nu are de pierdut nimic în acest conflict, pentru că el nu este candidat nici la prezidențiale și nici la parlamentare, în schimb Marcel Ciolacu are mult de pierdut în această situație”, a explicat pentru Adevărul sociologul Barbu Mateescu.

„Autorizațile în regim de urgență se eliberează fără proiect”

Ștefan Bâlici de la Ordinul Arhitecților a explicat că autorizațiile de urgență se emit fără proiect complet, doar pe baza unei expertize tehnice care certifică urgența. Dacă această expertiză lipsește, proiectul trebuie realizat conform procedurilor normale, cu avize și specialități necesare înainte de autorizare.

„Ce mi se pare mie important din perspectiva profesională, autorizațiile în regim de urgență se eliberează fără proiect, doar pe baza unei expertize tehnice care certifică urgența situației, urmând ca proiectul să se realizeze defapt în timp ce se execută și lucrările. În cazul de față, dacă acea expertiză nu a existat, atunci e absolut normal ca proiectul să se deruleze conform procedurilor obișnuite, adică cu proiectare de la toate specialitățile (și inginerie de structuri și de instalații și tot ce mai implică proiectul), să se obțină avizele și apoi să se autorizeze. Cred că trebuie un proiect complet și atunci el se poate autoriza.”, a declarat pentru Adevărul, Ștefan Bâlici de la Ordinul Arhitecților.

Scandalul

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au stârnit un scandal monstru între primarul general al Capitalei, Nicușor Dan și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Aceștia au schimbat replici acide în ultima vreme, însă ieri, conflictul a escaladat până în momentul în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine.

Totul a început la prima oră a dimineții când Daniel Băluță, primarul sectorului 4 a anunțat începerea lucrărilor de refacere la Planșeul Unirii, pe baza unei autorizații de construcție emise de urgență de Primăria Sectorului 3. Anunțul a luat prin surprindere pe toată lumea având în vedere că acesta declarase, cu doar câteva zile în urmă, că a inițiat procedura de predare a Planșeului Unirii în administrarea primarului general Nicușor Dan, acuzându-l că a blocat lucrările necesare.

Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan a declarat că lucrările declanșate de Băluță au fost începute ilegal, fără aviz. În replică, Băluță susține că terenul aparține Apelor Române și că lucrările sunt urgente pentru siguranța publică. Dan insistă că sunt necesare multiple avize de la diverse instituții, inclusiv Apele Române, Metrorex și Ministerul Culturii, înainte ca proiectul să poată continua.