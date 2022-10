Ciucă: Limita din PNRR de 9,4% pentru bugetul de pensii, înlocuită cu un indicator de disciplină financiară

Nicolae Ciucă a anunțat că a convenit, de principiu, cu Comisia Europeană, înlocuirea limitei de 9,4% în PNRR pentru bugetul de pensii cu un alt indicator de disciplină financiară, care să ţină cont de studiul Băncii Mondiale.

„Am discutat și aspectul ajustării a o serie de jaloane și ținte, astfel încât ele să fie realizabile până în 2026. E de mare interes capitolul pensii. Am discutat specific. Am preznetat că există acea limitu de 9,4%. Am convenit că e posibilă înlocuirea acestui indicator cu altul care să țină cont de studiul Băncii Mondiale și un indicator de disciplină financiară”, a precizat Nicolae Ciucă, într-o conferință de presă.

Rugat ulterior să dea mai multe detalii despre acest lucru, liderul de la Palatul Victoria a precizat că au fost doar discuții de principiu

„Cred că e important să clarificăm un aspect relevant. Ieri la întâlnirea cu Ursula von der Leyen nu am intrat în detalii. La nivelul acesta nu am avut nici timpul necesar, nici elementele. Au fost convenite elementele de principiu princ are să continuăm implementarea PNRR și am spus în argumentarea făcută, cu jalonul de la pensii, de la decarbonare sau transport, ca să înțeleagă internția, obținând acordul ca la nivelul comisiilor de specialitate (...) E un raport al Băncii Mondiale. Ministerul Muncii a pus la dispoziție datele necesare. Astfel, pe bazele acelea să avem o susținere argumentată privind înlocuirea indicatorului de 9,4% cu cel de disciplină financiară”, a completat Nicolae Ciucă.

Precizările din comunicatul Guvernului

Cu o zi în urmă, premierul României a mai dat unele detalii despre demersul țării noastre în ceea ce privelte problematica pensiilor. Șeful Executivului a asigurat de angajamentul Guvernului României pentru implementarea coerentă și cuprinzătoare a țintelor și jaloanelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Referitor la țintele și jaloanele care mai trebuie îndeplinite, premierul a exprimat disponibilitatea continuării discuțiilor tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru închiderea lor la termen. Totodată, prim-ministrul a arătat că sunt în curs de pregătire propuneri de ajustare a Planului, atât în contextul RePower EU – care prioritizează răspunsul la criza energetică, dar și al economiilor necesare urmare modificării valorii grantului alocat României”, preciza Guvernul.

Erau date explicații și despre sensul modificările. „Aceste ajustări vor fi operate fără a fi afectată menținerea concentrării pe obiectivele de tranziție digitala, ecologică și consolidarea rezilienței.Premierul României a menționat că sunt importante și ajustări ale unor ținte și jaloane pentru a răspunde nevoilor actuale. A arătat că Romania va insista și va continua discuțiile cu Comisia asupra jaloanelor legate de reforma sistemului de pensii, inclusiv pe înlocuirea plafonului de 9.4% din PIB cu un alt mecanism de referință, pe menținerea în rezervă a producției de energie bazată pe cărbune și pe ajustări ale unor proiecte de infrastructură de transport”, a completat Executivul de la București.

Mai ales PSD a insistat pentru eliminarea acestui procent, fiind promovat mesajul că fără înlocuirea prcoentului nu vor putea fi crescute pensiile de la începutul anului viitor. Cu toate acestea, specialiștii arată că se poate fără probleme acest lucru.