Ciolacu, la dezbaterea moțiunii ce cenzură: „Nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană”

Premierul Marcel Ciolacu a prezentat vineri, în Parlament, punctul de vedere al Guvernului privind moțiunea de cenzură inițiată și semnată de parlamentarii AUR, S.O.S. România și POT.

„Din fericire pentru România, planul vostru de distrugere va eșua azi lamentabil. Moțiunea nu va trece, iar țara noastră va continua să aibă un Guvern funcțional. Dar trebuie să fim conștienți cu toții că, atât timp cât ocupăm funcții publice, avem o responsabilitate clară față de oameni. Este adevărat că acest an este unul dificil, nu doar pentru noi, ci pentru toată Europa”, le-a spus premierul inițiatorilor moțiunii de cenzură împotriva guvernului Ciolacu.

Pentru ca moțiunea să fie adoptată, este nevoie de votul majorităţii parlamentarilor (233 de voturi favorabile).

„Va dau o veste: Guvernul nu este al lui Ciolacu, ci al României, deci nu cu mine vă bateți, ci cu neputința voastră”, a mai spus premierul.

Discursul premierului a avut loc în strigătele venite din partea opoziției: „Nordis!”, „Demisia!”.

„Semnatarii moțiunii de cenzură vor să facă din România un maidan, ori a lăsa România în ruine în cel mai complicat moment este un act de trădare, nu de iubire de țară și avem datoria să stopăm acest lucru, a declarat vineri prim-ministrul Marcel Ciolacu, în discursul susținut în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură”, a declarat Ciolacu.

Iată ce a mai afirmat premierul la dezbaterea moțiunii de cenzură iniţiate de 155 de deputaţi şi senatori:

„Noi am reușit să ținem economia pe plus, în timp ce zona euro a stagnat sau este deja în recesiune. Agențiile de rating au retrogradat Franța și au redus perspectiva noastră și a Austriei. Douăsprezece țări iau măsuri de reducere a deficitelor bugetare. Nu avem altă soluție decât să facem reformele și să ne dezvoltăm prin investiții masive. Am venit cu un buget de dezvoltare, bazat pe investiții publice de 150 de miliarde de lei. Ne vom respecta la virgulă angajamentele prevăzute în Planul bugetar aprobat cu Comisia Europeană, dar și angajamentele NATO”.

„Ați transformat moțiunea într-o șaradă politică. Sunteți incapabili să vă puneți de acord între voi. Românii vă văd cum vă acuzați reciproc de trădare. Cine semnează, cine votează?! Când podeaua pe care stăm crapă sub noi, voi țipați isteric unii la alții care este mai vândut. Probabil așa înțelegeți voi suveranismul”.

„Semnatarii moțiunii nu au înțeles nimic din lumea care se schimbă sub ochii noștri. Zero idei, zero soluții, zero alternativă. Moțiunea de cenzură este o poză din viitorul pe care aceste partide populiste îl vor pentru România: o țară neguvernată, o țară în ruine, decuplată de la fondurile europene și incapabilă să mai plătească pensii și salarii, o țară care își alungă investitorii și care este lăsată pradă populismului anarhic. O țară slabă și ușor de manevrat de dușmanii săi”.

„Aș fi vrut să vorbim despre economie. Dar cum poți să vorbești serios cu cei care au ca element central în planul lor economic apa, hrana și energia și care spun că industria calului înseamnă progres economic? Am muncit din greu în acești ani să facem sute de kilometri de autostradă, pentru mașini, nu pentru cai! Nu aveți nicio viziune economică, niciun plan coerent, acesta este adevărul”.

„Asta sunteți voi:niște ipocriți! Urlați isteric aici în Parlament cât sunteți în live, după care pactizați obosiți cu meniul globalist de la bufet! Nu aveți niciun Dumnezeu! Voi aveți doar falși Mesia. Iar pe Dumnezeu l-ați luat ca agent electoral și îi duceți numele în deșert în fiecare zi”.

„Nu puteți fi suveraniști când liderul vostru nu e suveranist nici măcar față de propria persoană. Când nu știi dacă te cheamă George sau Giordano, nu ai cum să fii suveranist”.





Marcel Ciolacu a făcut referiri directe la liderul AUR, George Simion.

„Atunci când ești rezervă de candidat, nu ai cum să fii suveranist. Nici măcar față de propria conștiință. Ești doar o slugă pentru alt șef”.

Știre în curs de actualizare