Doi elefanţi s-au îmbătat cu alcool de porumb şi au căzut laţi într-o grădină de ceai

Cei 15 litri băuţi de fiecare se pare că au fost suficienţi pentru a-i adormi, în timp ce intrseră cu turma într-o grădină de ceai.

O turmă de 14 elefanţi au făcut o plimbare într-un sat din Yunnan, China şi în timp ce căutau de mâncare, au dat peste nişte alcool din porumb. Doi dintre elefanţi s-au îmbătat şi au adormit într-o grădină din apropiere după ce au băut 30 de litri de alcool de porumb.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂❤️https://t.co/Xm1Mou497o pic.twitter.com/lmByfcD1sg