Pregătiri avansate pentru nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc. Când ar urma să aibă loc fericitul eveniment

Cea mai bună jucătoare de tenis a României se pare că s-a hotărât să se aşeze la casa ei şi este gata să se mărite cu bărbatul cu care are o relaţie de câteva luni.

Conform wowbiz.ro, Toni Iuruc (foto primul din stânga) şi Simona ar urma să facă nunta anul viitor în luna septembrie.



„Se vor căsători, la anul, în luna septembrie, după ce va participa la US Open. Evenimentul va fi unul fabulos, la un restaurant de lux din Constanţa şi, normal, va fi organizat conform tuturor tradiţiilor machedoneşti. Evident, au mai rămas lucruri de rezolvat, precum rochia, costumul de nuntă al lui Toni Iuruc, dar, în mare, totul a fost stabilit””, ar fi declarat un apropiat al familiei Halep pentru sursa citată.

”Este un lucru normal la vârsta aceasta şi consider că presa ar trebui să fie un pic mai discretă din punctul acesta de vedere, pentru că am şi eu nevoie de intimitatea mea, este un lucru normal şi aşa cum toată lumea are parte de o relaţie, aşa am şi eu”, declara Halep, la începutul lunii august, la câteva săptămâni după ce cei doi îndrăgostiţi nu şi-au mai ascuns relaţia de ochii lumii