WTA a anunţat că tenismena chineză Shuai Peng e în siguranţă

„Am primit o confirmare din mai multe surse, inclusiv din partea Federaţiei Chineze de Tenis, că sportiva este ok şi că nu a fost sub o ameninţare fizică. Am înţeles că este în Beijing, dar nu sunt sigur, pentru că n-am discutat cu ea direct”, a spus directorul executiv al WTA, Steve Simon, pentru New York Times.





Shuai Peng (35 de ani), fost lider mondial WTA la dublu şi câştigătoare a două Grand Slam, a lansat o serie de acuzaţii de agresiune sexuală împotriva fostului vicepremier chinez Zhang Gaoli. Ulterior, sportiva chineză n-a mai putut fi contactată.





Conducerea WTA şi-a manifestat susţinerea faţă de Peng şi a condamnat orice formă de agresiune sexuală sau abuz. „În calitate de organizaţie dedicată femeilor, rămânem angajaţi faţă de principiile pe baza cărora ne-am fondat - egalitate, oportunităţi şi respect. Peng Shuai şi toate femeile merită să fie auzite, nu cenzurate. O felicităm pe Peng Shuai pentru curajul şi puterea ei remarcabile de a ieşi în faţă”, a fost comunicatul WTA.