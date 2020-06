Wimbledon şi poveştile din iarbă. „Setul de Aur“, unic în istoria turneelor de Mare Şlem

4 aşi

14 lovituri câştigătoare

7 din 7 puncte câştigate pe primul serviciu

5 din 5 puncte câştigate cu serviciul doi

5 din 5 puncte câştigate la fileu

3 din 3 mingi de break convertite

12 puncte câştigate la retur din 12 jucate

Şvedova, născută în Rusia, la Moscova, pe 12 septembrie 1987, alesese încă din 2008 să reprezinte culorile bogatului Kazahstan. Jocul ei era construit pornind de la un serviciu redutabil, cu lovituri puternice şi o doză de risc asumată la fiecare atingere a mingii. Şvedova a reuşit să îşi controleze perfect execuţiile în faţa Sarei Errani, iar atingerea setului perfect i-a fost facilitată şi de faptul că italianca de doar 1,64 m a avut dintotdeauna un serviciu modest, atât pe prima, cât şi pe a doua minge. Italianca ajungea la Wimbledon pe un val uriaş de încredere, din postura de câştigătoare la dublu a Roland Garrosului şi de finalistă la simplu.

Iarba prezenta un paradox pentru Şvedova. La ora startului ediţiei 2012, care avea să îi aducă celebrul set de aur, Iaroslava nu avea decât două victorii în carieră la simplu la Londra, repurtate în 2009 şi 2010. Ea avea însă acasă un trofeu câştigat la dublu pe iarba londoneză, încă din 2010, când făcuse echipă pentru dubla Wimbledon - US Open cu americanca Vania King. Cele mai bune rezultate ale Şvedovei în Grand Slam-uri veniseră pe zgura pariziană în proba de simplu - sferturi de finală în 2010 şi 2012. Şvedova începea meciul cu un as, aşa cum notează Tennis Majors, şi, cu 6-0, 6-4, o învingea pentru a treia oară în carieră pe Errani, avansând în premieră în optimi la Wimbledon (performanţă întrecută ulterior în 2016 - sfert de finală).

La ora meciului de la Wimbledon 2012 cu Errani, Şvedova deţinea deja recordul pentru cele mai multe puncte câştigate consecutiv în circuitul WTA - 23, după un meci bizar, în care câştigase primele 23 de puncte în faţa lui Amy Frazier, apoi a ratat primele trei mingi de set, pierzând apoi şi un unic game în manşa inaugurală, pentru ca în cele din urmă să piardă seturile doi şi trei ale partidei cu acelaşi scor, 6-0.

Am jucat, pur şi simplu, fiecare punct al fiecărui game. Nu mi-am dat seama că în fiecare game am 40-0. Ţin minte doar că ea a luat primul sau al doilea punct din setul doi. Lumea a început să aplaude şi să strige. Mă şi gândeam - <<ce naiba se întâmplă?>>. Am şi zâmbit. Mi-am zis: <<ok, oamenii vor să vadă un meci bun>>. Apoi, la vestiar, când mă relaxam, a venit antrenorul şi mi-a spus: <<Vezi că tocmai mi-a arătat cineva statistica ta, ştii că nu ai pierdut punct acolo!!>>. M-am gândit: <<Pe bune? Nicio greşeală neforţată, niciun punct pierdut?>> Deci, niciun punct pierdut. Aşadar, am fost incredibilă!

Iaroslava Şvedova, despre „setul de aur“