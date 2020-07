Wimbledon, pansament pentru rănile Serenei Williams. Ziua în care americanca îşi răpunea demonii

În cazul Serenei Williams este greu de identificat rivalitatea marcantă a carierei sale. Martina Hingis, Justine Henin şi Jennifer Capriati au interpretat, pe rând, această partitură împreună cu Williams, la începuturile carierei americancei. Prima mare rivală a Serenei a fost chiar sora sa Venus, însă intensitatea duelurilor celor două s-a diluat, în timp. Acelaşi lucru s-a întâmplat cu Maria Şarapova, care i-a ţinut piept Serenei doar în primă fază, la apariţia sa în circuit, continuarea având izul de meci mare doar pompat artificial, într-o logică seducătoare de marketing bine pus la punct. Victoria Azarenka a fost o rivală pe măsură preţ de câţiva ani, însă dispariţia bielorusei din vârful ierarhiei a afectat şi această ultimă rivalitate emergentă pentru Serena. Victoriile repurtate de Kerber, Muguruza, Halep, Osaka şi Andreescu în faţa Serenei anunţă schimbul de generaţii, însă nu creează un fenomen similar duelurilor clare, consacrate, de tip Evert - Navratilova, Henin - Clijsters, Federer - Nadal, Sampras - Agassi ş.a.m.d.

Situaţia fără precedent cu care se confruntă acum Serena Williams

Aflată în cursa pentru a egala recordul absolut de 24 de titluri de Mare Şlem deţinut de Margaret Court (cumulând victoriile din Era Open şi perioada amatoare a tenisului), americanca a luat pauză după Australian Open 2017, a devenit mamă, însă la revenire a pierdut, necaracteristic, toate cele patru finale de Grand Slam disputate. Vârsta este prima explicaţie. Ajunsă la 38 de ani, Serena devine din ce în ce mai vulnerabilă, mai ales din punct de vedere mental. Este suficient să privim scorurile înregistrate în dreptul americancei:





Wimbledon 2018: 3-6, 3-6 cu Angelique Kerber

US Open 2018: 2-6, 4-6 cu Naomi Osaka

Wimbledon 2019: 2-6, 2-6 cu Simona Halep

US Open 2019: 3-6, 5-7 cu BIanca Andreescu





Serena Williams s-a certat zdravăn pentru felul în care a servit, atât contra Simonei Halep, cât şi în finala cu Bianca Andreescu. Iar Patrick Mouratoglou recunoştea, recent, că este vorba despre o problemă mentală.

„Simptome“ similare au apărut însă şi anterior.

Poticneala dinaintea „Bornei 22“

Serena Williams a dat mereu senzaţia că este în galop spre recorduri. Totuşi, o analiză atentă arată faptul că americanca a pierdut ceva din viteză chiar înaintea marilor borne.

Victoria din 2015 de la Wimbledon, al 21-lea titlu de Mare Şlem al carierei, o lăsa pe Serena Williams la o lungime de recordul Erei Open deţinut de Graf şi la şapte meciuri câştigate distanţă de realizarea Grand Slam-ului calendaristic. Americanca a reuşit însă doar cinci victorii la US Open în acel an, poticnindu-se în semifinala cu Roberta Vinci, în poate cel mai mare şoc înregistrat în ultimii ani în competiţia feminină. Serena dominase primul set, apoi le-a pierdut pe următoarele două, la 4. În start de 2016, Serena a cedat alte două finale consecutive în turneele de Mare Şlem, înainte de a-şi atinge obiectivul momentului. Kerber i-a refuzat titlul la Australian Open (6-4, 3-6, 6-4), iar Garbine Muguruza a oprit-o la Roland Garros (mai clar, 7-5, 6-4).

Serena Williams s-a revanşat însă la Wimbledon 2016, reuşind să redevină jucătoarea autoritară, setată pe recorduri şi cu mult sânge rece. Ziua de 9 iulie 2016 avea să îi aducă şi un al doilea trofeu, la dublu feminin, alături de sora sa, Venus. Serena debutase la Wimbledon cu 14 ani în urmă, iar la acea ediţie nu a cedat decât un singur set.

Pe iarba londoneză, nu a fost Kerber cea care i-a dat victoria Serenei. Nemţoaica a comis doar cinci greşeli neforţate în primul set, însă serviciul lui Williams a fost uriaş ca în zilele bune, iar un rever uriaş i-a câştigat actul întâi. Abilitatea de a rezolva în favoarea ei punctele mari a fost şi mai vizibilă în setul secund, când Williams a salvat minge de break la 3-3, cu o torpilă nereturnabilă, reuşind apoi să taxeze prima ezitare pe serviciu a nemţoaicei.

Despovărată de presiunea vreunei alte borne de excepţie, Serena Williams a reuşit să triumfe autoritar şi la Australian Open 2017, deşi era însărcinată. Experţii tenisului consideră în acest moment că titlul 24 este mai degrabă un record artificial de care americanca a atârnat o importanţă emoţională prea mare, având în vedere faptul că Margaret Court a adunat victorii înaintea Erei Open, când tenisul însemna altceva.

US Open, ultimul tren?

În acest moment, lumea tenisului a fost bulversată, odată cu întreaga planetă. US Open 2020 va arăta cu mult diferit faţă de orice alt turneu de Mare Şlem recent, după şase luni fără competiţii de tenis. Semne de întrebare rămân inclusiv în ceea ce priveşte organizarea turneului: se va putea juca într-o ţară ce rămâne puternic afectată de coronavirus? Mai departe, sunt interesante şi semnalele date de jucătorii şi jucătoarele de top, care lasă să se înţeleagă că ar putea să sară peste acest turneu - precum Halep, Djokovici, sau Nadal. Deţinătorul titlului de la New York a confirmat, recent, că va juca la Madrid, turneu pe zgură programat să înceapă chiar după finala US Open. Discuţia lui Nadal cu Feliciano Lopez a fost făcută publică de acesta din urmă, Lopez fiind şi director al turneului din capitala Spaniei.







În aceste condiţii, US Open se poate deschide avantajos pentru Serena Williams, dacă aceasta va reuşi să profite de întreaga sa experienţă pentru a negocia mai bine re-startul competiţional.