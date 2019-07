VIDEO Olăroiu îl va antrena pe Gareth Bale: Cifrele unei afaceri colosale din care galezul va lua un salariu astronomic

Galezul, nedorit de antrenorul Zinedine Zidane, a ajuns, duminică, în China, urmând să semneze cu Jiangsu Sainty, formaţie pregătită de Cosmin Olăroiu.

Potrivit presei internaţionale, Bale va încasa un salariu astronomic: un milion de lire sterline pe săptămână. Ceea ce înseamnă că va câştiga aproximativ 57,7 milioane de euro pe sezon! Deocamdată, nu se ştie suma exactă pe care o va primi Real, dar se vorbeşte de 30 de milioane de euro.

Olăroiu mai are două vedete la Jiangsu, Alex Teixeira (fost la Şahtior) şi Eder Martins (fost la Inter Milano).

După 19 etape, Jiangsu ocupă locul 7 din 16 în China cu 26 de puncte. Lider e Guangzhou Evergrande cu 49 de puncte.

VEZI PRIMELE IMAGINI CU SOSIREA LUI GARETH BALE ÎN CHINA

