VIDEO Halep, interviu savuros: Replica Simonei a făcut ca arena să „explodeze“

Simona Halep a avut un meci perfect, în turul I de la Australian Open, cât să-şi facă încălzirea pentru următoarele întâlniri care vor fi tot mai grele, pe măsură ce românca va avansa în competiţie.

În interviul de după meciul cu Cabrera, până şi „Simo“ a remarcat, cu zâmbetul pe buze, că nu mai scapă de australieni, fiind înconjurată de fanii din tribune şi de sportivele pe care le întâlneşte pe teren. Replica lui Halep a fost aplaudată, frenetic, de cei aflaţi în tribunele „Rod Laver Arena“. Eurosport . postul care transmite Australian Open în România, a redat, integral, declaraţiile Simonei de la interviul de după meci.

Ce a spus Simona Halep?

*E minunat să fiu, din nou, aici, am amintiri grozave de aici şi e întotdeauna o plăcere să revin şi să încerc să joc cel mai bun joc al meu la Melbourne.

*Azi, a fost o zi bună, dar a fost dificil să revin pe teren aici, după o perioadă atât de lungă. Când joci pentru prima dată cu o anumită adversară e întotdeauna dificil, vreau s-o felicit, ştiu că încă e tânără, aşa că are tot viitorul înainte. Am urmărit-o puţin în videoclipuri, înaintea acestui meci, echipa mea m-a ajutat să-mi fac temele şi să vin pe teren, să joc aşa cum ştiu.

*Îmi place să mă aflu aici, deci îmi place să joc împotriva australiencelor. Mă simt bine, la Adelaide am jucat un meci împotriva lui Ash (n.r. - Barty). A fost foarte bine, iar apoi am venit aici şi am jucat trei meciuri, aşa că organismul e pregătit.

VEZI MOMENTUL ÎN CARE HALEP GLUMEŞTE SPRE AMUZAMENTUL PUBLICULUI

🇦🇺 Aussie coach

🇦🇺 Aussie 1R singles opponent

🇦🇺 Aussie 2R singles opponent

🇦🇺 Aussie doubles partner

🇦🇺 Aussie 1R doubles opponents



You sure you're not Aussie @Simona_Halep? 😉#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/vw6GNp50WC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021

