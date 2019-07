VIDEO Halep, ce imagine fabuloasă: Momentul în care Simona a ridicat trofeul de la Wimbledon deasupra capului

GALERIE FOTO

Simona Halep a scris istorie la Wimbledon 2019, devenind prima jucătoare din România care a reuşit să câştige trofeul la All-England Club.

Victoria româncei a fost una indiscutabilă! Pe lângă faptul că a spulberat-o pe Serena Williams în mai puţin de o oră (6-2, 6-2), Halep a cedat un singur set în cele şapte victorii pe care le-a obţinut la Londra.

Iată momentul mult aşteptat în care Halep a ridicat trofeul de la Wimbledon deasupra capului în aplauzele publicului:

“It was my Mum’s dream for me. She said if I wanted to do something in tennis I have to play the final of Wimbledon, so today the day came”#Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/XK7qvZ2XC9