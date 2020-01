VIDEO Un nou început pentru Hagi Jr.: Ianis a ajuns în Scoţia, unde urmează să joace la noua sa echipă

Aşteptat în aeroport de către presa locală, Ianis Hagi a declarat succint că este fericit pentru transferul său, românul în vârstă de 21 de ani urmând să evolueze la Glasgow Rangers, până în vară, sub formă de împrumut. Dacă se va integra la echipă, scoţienii au opţiunea de a-şi asigura în întregime serviciile lui, contra sumei de transfer de şase milioane de euro.

Reaminim că Ianis Hagi vine după o perioadă în care a avut preponderent statutul de rezervă la Genk, pentru care a strâns, în total, 19 apariţii, marcând de trei ori şi oferind patru assist-uri. De-a lungul timpului, internaţionalul român a mai evoluat la Viitorul Constanţa şi Fiorentina, având contract cu Genk, până în vara lui 2024.

Ianis Hagi has landed in Scotland, with the player expected to undergo a medical at Rangers in the next 24 hours. https://t.co/dxpBXCTyF2 pic.twitter.com/vgDdDa4xb7