Un an de coşmar pentru Kiki Bertens, adversara de azi a Simonei Halep: „O parte din mine trăia cu gândul că am cancer“

Kiki Bertens, ajunsă acum pe locul al 7-lea WTA, a trăit momente de coşmar nu cu multă vreme în urmă. În 2015, în timul turneului de la Miami, şi-a făcut câteva analize şi a reieşit că are o umflătură la gâr, asemănătoare cu o tumoră. „Îndoiala doctorilor era dacă e malignă sau beningnă. Am trăit momente cumplite, pentru că alte teste spuneau că e doar o iritaţie. Să facă operaţie ar fi însemnat alte riscuri, aşa că am decis să nu fac nimic şi să continui să joc“.

„Un an nu am putut să joc cum trebuie. Nu dormeam noptea, nu mă odihneam. Eram într-un stres cumplit. O parte din mine trăia cu gândul că am cancer“, a povestit Bertens.

După un an prin spitalele olandeze, s-a întors în SUA, iar verdicul a ridicat povara de pe umerii ei: umflătura poate rămâne aşa, nu e nici cel mai mic risc. În cel mai rău scenariu, se poate face o operaţie peste 15-20 ani. „Când mi s-a spus asta plângeam. Plângeam de bucurie, a fost o explozie emoţională. îmi amintesc că apoi dormeam câte 12 ore, trupul meu avea nevoie de recuperare“, a mai spus Kiki Bertens.

