Tusea şi junghiul: Ce ne spune duelul CFR - FCSB pentru titlu despre nivelul Ligii I

Lider e CFR Cluj, care arăta un fotbal inestetic de pe vremea lui Dan Petrescu, iar acum stabileşte noi recorduri, în materie de antifotbal! Iar ardelenii se chinuiesc să treacă primii linia de sosire, în duel cu FCSB, o formaţie „antrenată“ prin telefon de patronul ei, Gigi Becali. Cu aşa echipe, nu e de mirare că ele n-au fost în stare să câştige, luni, nişte partide contra unor adversare care, în mod tradiţional, le sunt „aliateׅ“.





CFR a pierdut în faţa celor de la Sepsi, în timp ce FCSB a irosit două puncte mari şi a ratat şansa de a trece pe primul loc, cu ultima clasată, Academica Clinceni. Cum au dat-o în bară pe teren, ambele pretendente la titlu au încercat să câştige ceva, măcar în planul imaginii. De aceea, la interviurile de după meci, oficialii şi jucătorii grupărilor implicate în cele două partide s-au bătut cu pumnul în piept despre cât de corecţi sunt ei.





„O palmă pentru cei care ne-au jignit“





Primul care a încercat să puncteze la capitolul de credibilitate, după eşecul de luni, a fost antrenorul CFR-ului, Edward Iordănescu.





„Adversarul are respectul nostru. Ne-a plăcut când au învins Craiova şi FCSB, iar aşa trebuie să acceptăm acest moment. Această înfrângere vine în cel mai prost moment posibil pentru noi. Partea bună e că suntem, în continuare, la mâna noastră şi e bine că a căzut un mit. Dacă era vreo urmă de relaţie între cele două echipe, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat astăzi“, a spus Iordănescu. Iar omologul său de pe banca formaţiei din Sfântu Gheorghe, Leo Grozavu, a avut un discurs similar.

„Cred că ceea ce am făcut pe teren e o palmă pentru cei ce ne-au jignit foarte tare în ultima perioadă. Băieţii au demonstrat muncă, sacrificiu şi devotament. Niciodată nu mă gândesc pe cine am bătut sau dacă batem pe prima sau pe ultima clasată. Toate jocurile sunt dificile. Aud că n-am jucat la fel cu ceilalţi. Niciodată la fotbal nu poţi juca la fel, în toate meciurile“, a spus Grozavu.





„Să-şi ceară scuze faţă de noi!“





După FCSB - Clinceni (2-2), au urmat, de asemenea, declaraţii „lacrimogene“ din cele două tabere.

„Cei care ne-au acuzat şi ne-au blamat ar trebui să-şi ceară scuze faţă de noi, de jucătorii mei, pentru tot ceea ce s-a spus, că suntem echipa FCSB-ului, că le oferim puncte. Chiar acum, ofiţerul de presă îmi spunea că sunt multe comentarii care spun că am jucat pentru CFR. E incredibil. Trebuia să batem şi CFR? Am încercat. Atât am putut. Nu suntem echipa nimănui. Asta e o bucurie, faptul că nu suntem echipa nimănui. Ne pare rău pentru unii care, în acest moment, nu se bucură, dar ne pare bine pentru noi“, a declarat Ilie Poenaru, antrenorul Clinceniului.





Iar Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului, a avut un comentariu acid la adresa specialiştilor, care au pus sub semnul întrebării corectitudinea partidelor CFR - Sepsi şi FCSB - Clinceni. „Să-i vedem pe domnii care spuneau că e echipa noastră Clinceniul, la fel şi Sepsi cu CFR. Numai prostii se vorbesc la noi!“, a spus golgheterul roş-albaştrilor.