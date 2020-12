Tragedie în presa sportivă: Răzvan Tomescu, răpus de COVID-19 la doar 53 de ani

Răzvan Tomescu era internat la la Spitalul Municipal din Bucureşti, după ce a fost infectat cu noul coronavirus. La un moment dat, starea sa părea că se îmbunătăţeşte, însă, din păcate, el a pierdut lupta cu COVID-19. Confirmarea acestei tragedii a venit pe site-ul Radio România Actualităţi.

Sursa citată a menţionat că, pe lîngă activitatea sa jurnalistică, Răzvan Tomescu a jucat polo în Liga Întâi.

Cel mai bun prieten pe care l-a avut în lumea presei, Adrian Fetecău, de asemenea comentator radio, a avut un mesaj emoţionant după această tragedie, preluat de paginademedia.ro.

Ce a scris Adrian Fetecău?

Stiu ca par cuvinte de convenienţă, dar, credeti-ma, mi-e tare greu sa scriu, la trecut, despre cel mai bun prieten de-al meu din Redactia Sport-Radio România Actualităţi! Răzvan Tomescu a fost, in mod sigur, unul dintre cei mai buni oameni ai acestei redacţii, după '90. Profesionist in tot ceea ce a trudit pentru Radio România!

Ne stim din primavara lui '92, cand am ajuns colegi in urma unui examen dur, intins pe durata a trei zile... Am avut şansa să mergem împreună la şase ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară si sa incercam, cot la cot, sa nu ne dezamăgim ascultătorii doritori să afle veşti proaspete, de la faţa locului, despre performeri noştri. La Sydney 2000 am stat o lună împreună intr-o camera din Satul Jurnaliştilor. Va dati seama câte amintiri am strâns împreună...

As putea evoca multe dintre ele, unele chiar haioase, care l-ar face, poate, si pe el sa zâmbească, acolo unde este acum, dar acum simt clar ca nu prea mai am putere sa ma gandesc acum la momentele noastre frumoase...Nu as putea adauga decât două lucruri...

În urma cu o saptamana, cand am aflat ca a fost internat, i-am dat un mesaj de urări de însănătoşire grabnică. Mi-a răspuns repede, optimist! In urma cu trei zile, marţi seară, din redacţie, i-am scris din nou: „Ce faci, Razvanele? Sper ca esti bine!"

Mi-a răspuns, tarziu, după miezul noptii: „Nu chiar. E loc de mult mai bine. Trag de mine sa depăşesc un moment prin care n-as fi crezut ca voi trece vreodata".

Cu cata emotie i-am recitit mesajul...In al doilea rând, as putea spune ca Răzvan Tomescu nu a deranjat, la modul real, pe cineva, in viata asta! Repet, nu sunt cuvinte gratuite, acum cand nu mai este! Stiu ca nimeni nu-mi va putea contrazice aceasta ultima afirmaţie...