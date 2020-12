Strigăt de disperare: Un grup de români s-a blocat în Arabia Saudită din cauza COVID-19

Românii de la Sport Arena Streetball sunt blocaţi în Arabia Saudită, după cel mai mare eveniment sportiv al anului în baschet!

Echipa Sport Arena Streetball, care a organizat în weekend-ul trecut la Jeddah, finala circuitului mondial de baschet 3x3, a fost afectată direct de înăsprirea măsurilor privind pandemia de COVID-19. Autorităţile saudite au închis complet graniţele ca reacţie a evoluţiei pandemiei, toate zborurile, dar şi traficul terestru sau pe apă fiind suspendate pentru o perioadă de cel puţin o săptămână.

“E o situaţie delicată şi neplăcută, însă asumată, având în vedere că am organizat un eveniment sportiv în plină pandemie. Reprezentanţii Ministerului Sportului din Arabia Saudită şi ai Federaţiei Saudite de Baschet, parteneri ai evenimentului, fac tot posibilul pentru a găsi o soluţie şi, de asemenea, ne-au oferit toate condiţiile pentru ca şederea noastră neprevăzută aici să fie cât mai plăcută”, a declarat Vlad Constantinescu, managing partner Sport Arena.

Stafful echipei Sport Arena Streetball care a coordonat organizarea FIBA 3x3 World Tour Final cuprinde 15 oameni. Acesta a fost singurul eveniment sportiv internaţional organizat în acest an în Arabia Saudită şi cel mai important eveniment baschetbalistic la nivel mondial disputat în 2020.

Disputată pe malul Mării Roşii, în zona unde, anul viitor, Jeddah va găzdui primul Grand Prix de Formula 1 din istorie, FIBA 3x3 World Tour Final a reunit 12 echipe din întreaga lume, competiţia fiind câştigată, în premieră, de către letonii de la Riga. Chiar dacă evenimentul s-a disputat fără spectatori, fani din întreaga lume au trimis clipuri de susţinere care au fost proiectate pe ecranele din arena, într-un sistem inovativ de suporteri virtuali.

“În situaţia noastră mai sunt trei echipe participante. Una dintre ele, Ub din Serbia, rămasă în Jeddah, şi alte două, Piran din Slovenia şi Lausanne din Elveţia, care au rămas blocate în capitala Riad, unde aveau escală. Ambasada României la Riad ne-a informat că menţine legătura cu ambasade ale altor state UE care au cetăţeni în aceeaşi situaţie şi că ar exista posibilitatea organizării unor zboruri comune de repartiere. Atât partenerii locali cât şi FIBA încearcă să ne ajute, însă momentan nu se întrevăd alte soluţii pentru a ajunge acasă de Sărbători”, a mai spus Vlad Constantinescu.

Pentru echipa Sport Arena Streetball e a treia finală mondială pe care o organizează, după cele din Abu Dhabi (UAE), în 2015 şi 2016. Promoterul baschetului 3x3 din România are la activ peste 100 de evenimente internaţionale, în peste 30 de ţări în ultimii cinci ani şi e recunoscut la nivel mondial drept una dintre cele mai active organizaţii în promovarea acestei discipline.

Baschetul 3x3 va fi prezent, în premieră, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde e calificată şi naţionala feminină a României.

“Pentru noi a fost un an 2020 extrem de dificil din acest punct de vedere. Lipsa evenimentelor sportive ne-a afectat drastic activitatea. Pentru toată lumea, jucători, oficiali FIBA, organizatori locali, acest eveniment a fost o gură de oxigen, de aici si sloganul competiţiei „The show must go on”. Cel mai important lucru însă e ca evenimentul a fost dus la bun sfârşit, fără incidente. A fost aplicat un sistem bulă, în care toţi cei prezenţi au fost testaţi, nu s-a înregistrat niciun caz pozitiv din momentul în care am ajuns aici, acum mai bine de trei săptămâni, iar protocolul medical a fost respectat cu stricteţe, atât in teren, cat şi in afara lui. De altfel, Arabia Saudită e una dintre ţările cel mai puţin afectate în acest moment de pandemie. Competiţia a fost un succes uriaş la nivel media, fiind transmisă în peste 100 de ţări. Din păcate pentru noi, s-a încheiat cu această situaţie neprevăzută”, a adăugat reprezentantul Sport Arena Streetball.

Dacă se va prelungi, situaţia ar putea pune în pericol şi desfăşurarea Raliului Dakar, care urma să fie găzduit pentru al doilea an consecutiv de către Arabia Saudită, începând cu 3 ianuarie 2021.