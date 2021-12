Spaniolul Rafael Nadal este în Australia. De Djokovici nu ştie nimeni nimic

“Nu spuneţi nimănui... sunt aici”, a scris Nadal pe Twitter, postând o fotografie cu el la Melbourne. Ibericul va respecta astfel programul pe care-l stabilise: turneul de la Melbourne (4-9 ianuarie), iar apoi Australian Open. Nadal declarase antrerior că sunt şanse să nu se ducă la Antipozi, pentru că fusese infectat cu coronavirus pe 20 decembrie.

🤫 Don’t tell anyone…

… here I am 😉 pic.twitter.com/x1F2BJnH3y