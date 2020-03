Spaniolii aruncă „bombă“: Un nou mare turneu riscă să fie anulat! Ce se întâmplă cu întrecerile din China

Ziarul spaniol „Marca“ a scris că următoarele întreceri importante cu şanse mari de a fi anulate sunt cele de la Miami (24 martie – 4 aprilie) şi Roma (11 – 17 mai).





Jurnaliştii spanioli susţin însă că atât Indian Wells, cât şi Miami (dacă va fi anulat) au şanse să se joace tot în acest an, însă după US Open 2020 (31 august – 12 septembrie). Pe ce se bazează cei de la „Marca“? Pe faptul că, în acest an, indiferent de ce se va întâmpla cu epidemia de coronavirus, sunt şanse minime să se organizeze turneele din China, de după US Open. Vorbim despre întrecerile de la Jiangxi (14-20 septembrie), Zhengzhou (14-20 septembrie), Guangzhou (21-26 septembrie), Wuhan (27 septembrie – 3 octombrie), Beijing (3 – 11 octombrie) şi Tianjin (12-18 octombrie). Şi dacă unele dintre aceste turnee se vor desfăşura conform programării, oricum, e greu de crezut că toate se vor organiza. Spre exemplu, competiţia de la Wuhan se poate considera deja anulată, având în vedere că acest oraş e locul de unde a pornit epidemia de coronavirus.





Fără unele dintre aceste întreceri din „Ţara Marelui Zid“, calendarul se va elibera, oferind posibilitatea organizării turneelor de la Indian Wells şi Miami (dacă se va anula) după US Open 2020.









Cum arată calendarul WTA în următoarea perioadă





Turneu Perioadă





Guadalajara (Mexic) 16 – 21 martie





Miami Open (SUA) 24 martie – 4 aprilie





Charleston (SUA) 6 – 12 aprilie





Bogota (Columbia) 6 – 12 aprilie





Stuttgart (Germania) 20 – 26 aprilie





Istanbul (Turcia) 20 – 26 aprilie





Praga (Cehia) 27 aprilie – 2 mai





Madrid (Spania) 2 – 9 mai





Roma (Italia) 11 – 17 mai