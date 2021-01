SMS exploziv: Reghecampf i-a scris un mesaj acid lui Becali. Patronul FCSB, replică furibundă

Clanul Becali faţă în faţă în familia Reghecampf! Miza? Comisionul „gras“ din transferul de 13 milioane de euro al lui Denis Man la Parma! Pe care Anamaria Prodan l-a ratat şi pe care l-a încasat vărul lui Gigi Becali, Ioan, cel care a intermediat afacerea prin firma sa de impresariat.

După ce s-au jignit, ca la uşa cortului, toată ziua la diferite posturi TV, Gigi Becali şi Anamaria Prodan au implicat şi o a treia persoană în această poveste urât mirositoare. Vorbim despre Laurenţiu Reghecampf, cel care, în calitate de soţ al Anamariei, l-a contactat pe patronul FCSB, al cărui angajat a fost, în trecut, în două rânduri.

„Laurenţiu i-a dat un mesaj lui Gigi Becali, i-a explicat absolut tot şi l-a rugat să uite, să nu mai vorbească de familia noastră niciodată”, a spus Anamaria, conform Antenasport.

După această dezvăluire a impresarului, patronul FCSB a luat foc şi, într-o declaraţie oferită pentru „Fanatik“, l-a făcut praf pe Laurenţiu Reghecampf, după care, încă o dată, s-a luat şi de soţia sa.

Ce a spus Gigi Becali?

*Eu le-am spus că las deoparte toate lucrurile rele care s-au mai întâmplat între noi, pentru că aşa sunt eu. Eu nu fac afaceri cu femei, dar am acceptat cu Anamaria pentru că era vorba de Reghe. E nevasta omului. Dar acum m-a deranjat şi Reghe cu ce mesaje mi-a dat. Că nu se poate cum am trădat-o pe Ana, că nu se face aşa ceva!

*Păi, măi Reghe! Tu vorbeşti de trădare? Ai uitat cum ai venit la mine, la închisoare, la două săptămâni după ce am intrat acolo şi mi-ai cerut să-ţi măresc salariul de la 15.000 la 30.000 de euro pe lună, că altfel pleci de la Steaua? Ai uitat cum m-ai şantajat atunci, profitând de situaţia mea? Păi, aia e trădare! Am acceptat atunci ce mi-ai cerut pentru că nu aveam ce face.

Cum a răspuns Laurenţiu Reghecampf la Telekom Sport?

*Eu nu mi-am dorit să ajungă chestia asta la voi. Am dat un mesaj, am încercat să-l sun şi să-i spun anumite lucruri, pe care consider că pot să i le spun, în calitate de prieten. Da, e adevărat, i-am zis că nu e corect ce s-a întâmplat. Hai să discutăm puţin despre declaraţiile lui. Eu mi-aş fi dorit să clarifice cu mine, dacă avea anumite probleme. Sunt lucruri care puteau fi discutate între doi bărbaţi, fără să apară la TV. *Acum trebuie să răspund, ca să nu creadă oamenii că e totul cum crede Gigi. Nu o voi face pe acelaşi ton, eu îl respect în continuare. N-am cum să mă schimb de la o zi la alta. Are respectul meu, am făcut foarte multe lucruri împreună.

*Eu am mers la Gigi Becali, când era în închisoare, dar nu la două săptămâni după ce l-au condamnat, ci doar după ce am terminat campionatul. Eram deja campioni, a fost o portiţă atunci. Nu voi băga numele celui cu care am mers. Într-adevăr, am fost la Gigi. Discutasem nişte lucruri înainte, dar n-a fost vorba de şantaj, de 30.000 de euro. Nu vreau să zic sumele, erau doar nişte discuţii pe care le-am avut înainte să intre la închisoare şi trebuia să le lămurim. El mi-a cerut să vin acolo. Mă deranjează. Consider că, după acest incident, am mai lucrat mult timp împreună. Dacă avea această problemă, putea să-mi spună.

Ce a spus Anamaria Prodan?

*Mi se pare jenant ca Gigi Becali să facă aşa ceva (n.r. - scoaterea ei din afacerea Denis Man la Parma), în condiţiile în care ştie cât de mulţi bani i-am adus şi cât m-am zbătut pentru jucătorii care azi sunt la el în echipă şi nu i-am luat niciun ban. Asta ţine de caracter şi de foarte multe lucruri pe care nu le are.

*Asta ţine de bărbăţie, dacă eşti un bărbat şmecher şi ai demnitate, nu ai voie să faci aşa ceva. Poţi să spui: Domne, vreau ca vărul meu să facă parte din deal. Atunci, aş fi zis OK. Dar ca să faci asemenea porcării...

*Mi se pare aşa de urât! E sub demintatea unui bărbat sau a unui patron. Nici nu vreau să mai vorbesc. Nici să nu ne mai pronunţăm numele. Pentru mine e ceva uluitor.

*Niciodată nu o să mai colaborez cu el. Gigi Becali să se ducă la Biserică şi să-i mulţumească lui Dumnezeu, să-i spună: sunt un om bun, nu sunt trufaş, nu sunt rău. Spoiala asta pe care o face el pe la televizor, cu omul lui Dumnezeu...

