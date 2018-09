FOTO Simona Halep, în vacanţă. Unde se relaxează liderul mondial WTA

„Hei, Borna Coric şi Donna Vekici, hai să vedem dacă ghiciţi unde sunt!“, a scris Simona pe Twitter.

Coric i-a răspuns: „Aş zice că la Dubrovnik. Sper că eşti un fan Game of Thrones. Ar trebui să vii şi la Zadar, nu e departe şi sunt câteva meciuri de tenis în weekend“.

Într-adevăr, imaginea postată de Simona este din oraşul croat Dubrovnik, aflat pe ţărmul Adriaticii. Liderul mondial a postat şi pe Instagram o imagine: „Un loc minunat“.

Dubrovnik este locul în care s-au filmat multe scene din Urzeala Tronuruilor (Game of Thrones), fiind ceea ce în serial se numeşte Debarcaderul Regelui.

Hey @borna_coric and @DonnaVekic - let's see if you can guess where I am?! 😜 pic.twitter.com/85Mw77QVGP