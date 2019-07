Simona Halep: „M-am simţit încrezătoare pe teren şi puternică psihic“ Ce spune despre Azarenka, adversara din turul 3

“Este diferit, pentru că este din aceeaşi ţară şi colegă, stai cu ea la Fed Cup, la antrenamente de obicei acasă, în România. Însă când am intrat pe teren mi-am spus că este o adversară normală şi să nu mă gândesc la aceste lucruri. Consider că astăzi am stat destul de bine mental şi am jucat un tenis bun, amândouă am jucat bine. Cred că joc ok, este mereu dificil pe iarbă, dar a fost un meci mai greu decât primul, astfel că este bine că l-am putut câştiga. Am avut şi momente dificile, am pierdut setul doi deşi am condus, iar apoi a trebuit să lupt până la final, pentru fiecare minge. M-am simţit încrezătoare pe teren şi puternică psihic”, a spus Halep.

Fostul număr 1 WTA a vorbit şi despre următoarea sa adversară, Victoria Azarenka, pe care o va întâlni în turul 3 al turneului de la Londra. “Am avut meciuri foarte grele cu Azarenka în trecut. Va fi o mare provocare pentru mine, pentru că joacă agresiv şi nu este uşor pe iarbă, dar sunt încrezătoare că am şansa mea şi voi câştiga. Îmi doresc foarte tare să câştig fiecare meci pe care îl joc. Azarenka este o jucătoare solidă, care loveşte mingea puternic din toate poziţiile. Consider că trebuie să fiu puternică pe picioare, să nu mă duc în spate deloc, pentru că dacă merg în spate nu o să am prea multe şanse. Meciul este deschis, amândouă avem şansa noastră. Mă simt din ce în ce mai bine, sunt în creştere”, a spus Simona.

Simona Halep (7 WTA) a învins-o, miercuri, scor 6-3, 4-6, 6-2, pe Mihaela Buzărnescu (53 WTA) şi s-a calificat în turul 3 al turneului de la Wimbledon.unde va evolua cu Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA. Partida e programată vineri, la o oră ce urmează a fi stabilită de organizatori.

