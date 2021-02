Simona Halep, gata de Australian Open! Ce spune despre prima adversară

Simona a vorbit, printre altele, şi despre viitoarea ei adversară, Lizette Cabrera, despre care spune că îi este mai degrabă o necunoscută. "Nu o cunosc, nu am jucat până acum împotriva ei. Am urmărit puţin jocul ei. Primul tur este mereu o provocare. Sunt foarte concentrată, voi antrena ce trebuie să fac împotriva ei şi voi fi gata pentru meci", a spus Simona Halep în conferinţa de presă.

Românca a mai declarat că se simte foarte bine atât din punct de vedere fizic, cât şi mental: "Mă simt bine, mental sunt pregătită de acest turneu, am avut o pauză destul de lungă de anul trecut de la Roland Garros din octombrie, m-am pregătit cât am putut de bine, am avut un turneu aici înainte, câteva meciuri bune, sunt bine mental şi sper să dau tot ce am mai bun la turneu", a spus Halep