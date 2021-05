Sfârşit de poveste! Gianluigi Buffon se desparte de Juventus Torino

Cu excepţia unui singur an, 2018-19, în care a evoluat pentru PSG, Buffon a jucat neîntrerupt la Juventus din 2001. Ajuns acum la vârstă de 43 de ani, portarul a anunţat se va despărţi de gruparea la care a activat 19 sezoane. „Viitorul meu este foarte clar. Anul acesta se va încheia definitiv această experienţă foarte frumoasă şi foarte lungă la Juventus. Ne apropiem de sfârşitul sezonului şi e bine că mi se termină contractul. Am oferit totul acestui club, dar s-a încheiat. Am ajuns la sfârşitul unui ciclu şi este corect să plec“, a declarat, pentru beIN Sports, jucătorul cu 683 de meciuri în poarta „Bătrânei Doamne“.

Buffon a lasat de înţeles că nu ia încă în calcul retragerea din activitate. „Poate mă retrag sau poate voi găsi o altă provocare“, a mai spus portarul.

A refuzat o ofertă din Brazilia

Goalkeeper-ul a fost deja ofertat de clubul Flamengo Rio de Janeiro, dar propunerea a fost declinată din cauza distanţei prea mari de casă. "Am primit un telefon de la Flamengo, însă prefer să rămân mai aproape de casă", a declarat Buffon pentru presa din Brazilia.

În tricoul celor de la Juventus, Buffon a câştigat de zece ori titlul în Serie A, de cinci ori Cupa Italiei, de şapte ori Supercupei Italiei, dar şi un campionat în Serie B. În 2006, portarul şi-a câştigat definitiv un loc în inima suporterilor când a decis să rămână la Juventus, în ​​ciuda retrogradării venită ca urmare a scandalului Calciopoli. În acelaşi an, Buffon a câştigat Cupa Mondială cu naţionala Italiei şi a terminat pe locul doi în ancheta pentru Balonul de Aur. Marea dezamăgire a carierei sale rămâne însă Liga Campionilor, competiţie în care a jucat trei finale (2003, 2015 şi 2017), dar pe care nu a reuşit să o câştige.