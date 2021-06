Serena, devastată: Ultima imagine cu Williams la Wimbledon şi explicaţia accidentării

Atingerea semifinalelor la Australian Open, optimi la Roland Garros şi acum un abandon, în turul I de la Wimbledon. Unde Serena Williams era finalista ultimei ediţii.

Acesta e parcursul fostului lider mondial, la ultimele trei turnee majore. Din păcate pentru Serena, în loc să fie tot mai aproape de Grand Slam-ul cu numărul 24, după care aleargă din 2017, ea pare că e tot mai departe de obiectivul ei.

Şi nici corpul nu o mai ascultă, după cum s-a văzut la Londra, după cum „Adevărul“ a scris aici. Ce a păţit însă cea mai mică dintre surorile Williams, în timpul meciului cu Sasnovich (100 WTA)? A explicat antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, printr-o postare pe Facebook, în care a pus ultimele imagini cu eleva ei, la Wimbledon 2021.

Ce a scris Patrick Mouratoglou?

*Serena s-a antrenat intens. Era pregătită. A vrut să joace din toată inima. Dar, din nefericire, a alunecat şi corpul ei a cedat. E devastator, însă nu putem face altceva decât să muncim şi să încercăm din nou. Pentru toţi suporterii care o susţin necondiţionat pe Serena Williams, vă transmit dragostea mea. Ne vedem, în curând.





Ce a scris Serena Williams?

*Am avut inima frântă, când am fost nevoită să abandonez după accidentarea mea la gamba dreaptă. Dragostea şi recunoştinţa mea se adresează fanilor şi echipei, care fac ca prezenţa pe Terenul Central să fie atât de specială. Să simt căldura şi sprijinul extraordinar din partea publicului astăzi, când am intrat şi am ieşit de pe teren, m-a impresionat foarte mult.