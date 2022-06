Semifinalele Cîrstea – Zhang şi Halep - Haddad Maia se vor disputa duminică

Meciurile Sorana Cîrstea (locul 36 WTA şi favorită 6) - Shuai Zhang (China, 54 WTA şi favorită 8) şi Simona Halep (20 WTA şi favorită 2) - Beatriz Haddad Maia (32 WTA) vor avea loc duminică.

Unfortunately, the persistent rain has meant that play is cancelled for the day. Customers will receive raincheck refund information in due course.