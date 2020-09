S-a încheiat telenovela dintre Messi şi Barcelona! Interviul dat de fotbalist după ce părţile au ajuns la un acord final

"Cand le-am spus soţiei şi copiiilor că vreau să plec, a fost o adevărată dramă. Întreaga familie a început să plângă, copiii nu vroiau ca eu să plec din Barcelona şi nici ca ei să îşi schimbe şcolile la care învaţă.

Privesc în înainte şi vreau să concurez la cel mai înalt nivel, să câştig titluri, să lupt în Champions League. Poţi câştiga sau pierde, e foarte dificil, dar trebuie să lupţi. Măcar să luptăm, nu să cădeam, aşa cum a fost la Roma, Liverpool sau Lisabona. Toate m-au făcut să mă gândesc la decizia de a pleca

Eram sigur că pot pleca liber, preşedintele clubului mereu mi-a spus că la finalul fiecărui sezon pot decide dacă rămân sau nu. Acum se cramponează de faptul că nu am anunţat acest lucru înainte de 10 iunie, o dată la care eram în luptă pentru La Liga şi ne aflam în mijlocul acestei pandemii groaznice, care a afectat tot sezonul.

Acesta este motivul pentru care am hotărât să rămân. Voi continua la acest club, pentru că preşedintele mi-a spus că singura varianta de a pleca este achitarea clauzei de 700 de milioane de euro, ceea ce e imposibil.

Ar mai exista varianta de a târî clubul prin procese, dar nu aş merge niciodată la tribunal împotriva Barcelonei, pentru că este clubul pe care îl iubesc şi care mi-a dat totul. E clubul vieţii mele, aici mi-am petrecut întreaga carieră. Nu mi-a trecut niciodată prin cap să fac asta.

Iubesc Barcelona şi nu voi găsi nicăieri un loc mai bun. Am vrut doar să am posibilitatea să lupt pentru obiective şi provocări noi" a declarat Messi pentru sursa citată.

