România, „masacrată“ de analişti, după eşecul cu Armenia: Curg reacţii care fac praf naţionala

Aventura lui Mirel Rădoi (39 de ani) pe banca României se va încheia, aproape sigur, în următoarele zile. După ce a ratat calificarea la Euro 2020, în faţa Islandei, care a devenit ciuca bătăilor în Europa, după cum „Adevărul“ a scris aici, acum, fostul stelist a debutat catastrofal, în preliminariile Mondialului din 2022.

În aceste condiţii, e lesne de înţeles de ce echipa naţională şi stafful ei tehnic au fost crucificate în studiourile TV, după partida de la Erevan.

Ce s-a spus despre echipa României?

*Ciprian Marica la ProX: M-a surprins neplăcut apărarea. Suntem în 10, dar nu venim înapoi, nu suntem atenţi la acel aut la care am fost egalaţi. Apoi, Creţu, greoi, face penalty. Este o jale totală! Au marcat golul doi din ofsaid, dar de la noi cel mai bun a fost Niţă, care a avut cinci intervenţii fabuloase! Nu sunt adeptul acesti joc care ne costă scump. E posibil să nu mai avem speranţe de la debut. Armenia are deja 9 puncte. A fost ceva inadmisibil la acest nivel. Stanciu şi Marin, de multe ori, au ieşit din zona lor, la fel şi Creţu. Nu avem voie să dăm şanse unui astfel de adversar modest. Apoi, pe faza defensivă am suferit enorm. M-a deranjat atitudinea jucătorilor la greu. N-am avut reacţie, n-am suferit când trebuia. Vrem să jucăm fotbal, dar trebuie să avem şi rezultate. Eu ştiu că toată lumea vrea fotbal ofensiv, dar rezultatele primează. Au fost greşeli fantastic de mari.

*Bogdan Stelea la Digi Sport: Rădoi a venit şi a spus, în permanenţă, că va juca ofensiv. În ultima perioadă, cam 60-70% au fost aceeaşi jucători convocaţi. Dacă vezi că rezultatele nu sunt în regulă, cred că trebuie să-ţi regândeşti tactica pe care o ai. Noi jucăm ofensiv, dar echipele cu care noi jucăm au ocazii mai mari. Eu pot să spun că joc ofensiv, când ţin o echipă de nu-mi iese din 30-40 de metri. Avem noi capacitatea asta? Eu cred că nu. Am putea să spunem că putem dezvolta un joc bun de contraatac, că am găsi jucători de genul ăsta. Să spunem că jucăm ofensiv pentru mine înseamnă să ţinem echipa adversă aproape de poarta lor. Eu îl respect pe Rădoi, pentru că a venit şi a spus că va juca pe atac, indiferent ce va fi. Numai că la echipa naţională, în afară de modul tău de a juca, contează rezultatul. Nimeni nu stă la naţională dacă n-are rezultate.

*Cornel Dinu la Telekom Sport: O diferenţă clară de educaţie fotbalistică. Nu puteam să merg pe mâna povestitorului Stoichiţă, n-are nicio vină el, ci ăia care distrug fotbalul românesc (n.r. - Mihai Stoichiţă, director tehnic FRF, a spus, înainte de meci, că putem paria pe victoria României). Ce pot să spun? Cred că era un miracol dacă reuşeam să câştigăm acest joc. N-am văzut o concepţie clară, o continuitate la Rădoi. El impresionează prin faptul că spune că joacă ofensiv. Armenia a jucat un fotbal modern, un 4-4-2 bine aşezat. Şi la 2-1 pentru noi credeam că Armenia nu pierde această partidă. Sunt o naţie extraordinară, o populaţie de două milioane, negustori cu simţul realităţii. Nu întâmplător au adus un antrenor spaniol de 65 de ani, care a fost la Bilbao, la Sevilla, şi care a aşezat o echipă net superioară nouă. Au fost şase schimbări, s-a încheiat discuţia! N-am înţeles nimic. Aş fi jucat de la început, de la partida cu Macedonia, cu acest Cicâldău.