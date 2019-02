Reacţie virulentă a lui Ion Ţiriac, după ce Simona Halep a pierdut primul loc în clasamentul tenisului feminin

Ţiriac spune că acest regres nu e nicio tragedie şi îi atacă pe cei care au criticat-o pe Simona după turneul de la Melbourne ."Ateţtie! Simona a stat un an şi ceva numărul unu în lume. N-a câştigat la loto să stea atât timp acolo, ci prin munca ei, a familiei... Cică a căzut Simona Halep. M-am uitat la ea, nu e julită, n-are nimic. A căzut pe locul 3, şi? Daca va cadea pe locul 33, ce se intampla? Acum se pricep toti la tenis! Mie sa-mi vorbeasca cineva dupa ce Simona va avea 30 de meciuri jucate anul asta. Nu poti sa nu joci din septembrie pana in ianuarie si sa fii la un nivel inalt. Eu nu pot sa-mi dau cu presupusul pana cand n-o sa joace 30 de meciuri. Si daca eu nu pot sa-mi dau cu presupusul, eu care i-am avut pe toti, de la Villas, la Becker, Ivanisevici si Safin, pe care i-am facut numarul 1 in lume... Va dati seama. Lasati-o sa joace!", a spus Tiriac la Antena 3, citat de ziare.com.

