Rafael Nadal a vorbit din nou despre soarta tenisului în 2020: „Simt că aş începe totul de la zero“

Ibericul, aflat pe primul loc la începutul acestui an, a vorbit într-un amplu interviu pentru Eurosport despre noile priorităţi din viaţa sa, dar şi despre poziţia sa legată de reluarea turneelor. Teoretic, Nadal ar trebui să îşi apere două titluri de Mare Şlem în interval de cinci săptămâni, dacă US Openul va începe la data de 31 august, iar Roland Garrosul - în final de septembrie.

„Sincer, s-au întâmplat atât de multe lucruri în ultima perioadă, astfel încât nici nu mai am în cap că sunt campionul în exerciţiu la vreun turneu. Mă simt ca şi cum aş începe totul de la 0, nu simt presiunea că trebuie să îmi apăr punctele. Ce mă interesează acum în primul şi în primul rând este sănătatea la nivel mondial. Trebuie să mai aşteptăm puţin, astfel încât să evoluăm fără riscuri. Când ne vom întoarce în competiţii, e nevoie ca riscurile să fie minime, nu vreau să reînceapă turneele doar pentru că trebuie să se reia“, a transmis Nadal.

Cu 19 titluri de Mare Şlem adunate în ultimii 15 ani, Rafael Nadal a explicat mai departe că, în acest moment, nu s-ar simţi confortabil să meargă la US Open.

„Astăzi dacă mă întrebi, nu. Dar, peste două luni, sper ca lucrurile să stea diferit. Nu mi-am pus problema aşa, că vreau neapărat să se ţină US Open sau Roland Garros. Încerc doar să mă bucur de viaţă, să fiu alături de cei apropiaţi. Dacă cineva vine mâine şi îmi spune "E oficial, US Open se ţine", atunci cu siguranţă că mintea mea se va reseta şi mă voi apuca de muncă, astfel încât să am un plan bine definit pentru viitor“, a eplicat Nadal.