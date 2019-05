Probleme mari şi inexplicabile pentru adversara Simonei Halep! Ultima dată a ajuns la spital din cauza acestora

"

De ceva timp am migrene. La Bogota, criza a fost atât de puternică încât am ajuns la spital. Nu se ştie de ce mi se întâmplă. Uneori am probleme când zbor, atunci mă panichez pentru că în aer, unde nu ai un doctor la îndemână, nu e cel mai plăcut lucru care ţi se poate întâmpla. Partea cea mai rea e că poate dura chiar şi o zi sau două. Dureri severe de cap şi stare de greaţă, acestea sunt simptomele

", a spus Magda Linette pentru sportl.pl.





Halep şi Linette nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA. Parida lor va începe azi, nu mai devreme de ora 18.00

Jucătoarea de pe locul 87 mondial a mărturisit că în ultma perioadă se confruntă cu nişrte probleme mari şi inexplicabile de sănătate.

