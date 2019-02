Prima reacţie a Simonei Halep după înfrângerea cu Mertens: „Am avut o săptămână obositoare, dar sunt mulţumită“

La ceremonia de premiere de după meci, Simona Halep a vorbit despre dezamăgirea resimţită după pierderea finalei: "Am vrut sa ridic acest trofeu frumos, dar nu s-a putut astăzi. Elise a făcut un meci bun şi merita victoria, are o vârstă frumoasă şi îi prevăd un viitor frumos. A fost o săptămâna bună pentru mine. Am venit după Fed Cup, am avut o săptămână obositoare, dar mă simt mulţumită de ce am realizat aici. Vin aici cu inima deschisă, de aceea poate joc un tenis atât de bun la Doha, unde am mai făcut un turneu bun în 2014, când am şi câştigat", a spus Simona

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: