Prima reacţie a Serenei Williams după calificarea în finala de la Wimbledon. Ce a putut spune despre Simona Halep

Simona Halep (7 WTA) s-a calificat în premieră în finală la Wimbledon, după ce a trecut, joi, 6-1, 6-3, în 72 de minute, pe jucătoarea din Ucraina Elina Svitolina (8 WTA)



"Este bine, mai ales dupa anul acesta. Joc din ce in ce mai bine de la meci la meci. Mă simt bine şi fac ce ştiu eu mai bine: joc tenis. Ador ceea ce fac şi cred că sunt şi bună la ce fac. Am o slujba grozava! Simona este dura, a jucat incredibil astazi! Am vazut semifinala Simonei. Mereu am avut meciuri grele cu ea si abia astept sa o intalnesc", a spus Serena Williams.Calificarea în finală este recompensată cu 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro), şi cu 1.300 de puncte WTA. Câştigătoarea trofeului va primi 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.Marea finală va avea loc sâmbătă, de la ora 16:00, şi va fi transmisă în direct de Eurosport..

