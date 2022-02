Ostapenko, parcurs de vis, discurs entuziasmant: A explicat cum a bătut-o pe Halep, la Dubai

Jelena Ostapenko revine în Top 20 mondial, după o perioadă în care s-a zbătut, în partea a doua a clasamentului.

Graţie parcursului de la Dubai, campioana de la French Open 2017 se află acum pe locul 15, în clasamentul mondial, actualizat în timp real.

Dacă va câştiga şi sâmbătă, în finala de la Dubai, Ostapenko va acumula 2.635 de puncte, urmând să ajungă pe locul 13 WTA, începând de luni.

Având în vedere acest parcurs excelent, în Emirate, sportiva din Letonia a fost foarte bucuroasă, în interviul de după victoria cu Simona Halep. Pe care l-a acordat pe teren, aşa cum se obişnuieşte. Digi Sport 2 , postul care transmite turneul de la Dubai, a redat declaraţiile lui Ostapenko:

*Vocea mea e puţin căzută, dar sunt foarte fericită. Am luptat împotriva unei jucătoare foarte bune, ştiam că va fi un meci foarte greu. A trebuit să fiu la cel mai înalt nivel. Vă mulţumesc peste susţinere!

*Am jucat împotriva unei campioanei de Grand Slam, în fiecare rundă, nu e uşor. N-a fost cea mai bună tragere la sorţi pentru mine, fiecare meci a fost o bătălie.

*Cred că am avut o mentalitate bună, în acest meci, chiar dacă nu m-am simţit foarte bine. Dar am luptat şi am câştigat meciul.

Jelena Ostapenko, la Dubai Tennis Championships 2022

*Turul I: 6-1, 6-2 cu Kenin (90 WTA)

*Turul II: 4-6, 6-1, 7-6 cu Swiatek (9 WTA)

*Sferturi: 5-7, 7-5, 7-6 cu Kvitova (25 WTA)

*Semifinale: 2-6, 7-6, 6-0 cu Halep (23 WTA)