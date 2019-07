Novak Djokovici, cuvinte mari la adresa Simonei Halep. Ce a remarcat sârbul la jucătoarea noastră

Dacă Simona se află la prima ispravă la Wimbledon, sârbul a câştigat de cinci ori turneul londonez. Într-un interviu pentru WTA, Djokovici a vorbit în termeni elogioşi despre Simona Halep: „Are tot ce-i trebuie! Are un joc bun, are spirit de luptă. Acum are şi experienţă. A fost foarte impresionant modul în care s-a descurcat în prima ei finală de Wimbledon, în faţă cele mai mari jucătoare din toate timpurile. Serena este o rivală puternică, a câştigat multe trofee la Wimbledon. A fost în acea poziţie de multe ori. Simona a arătat că este o mare campioană”, a declarat Novak Djokovic.

Djokovici are în palmares 16 turnee de Grand Slam, iar Simona numai două astfel de trofee.

