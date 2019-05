Mici campioni la karate se pregătesc pentru Brazilia

„Am 28 de ani şi iubesc viaţa, copiii, sportul şi tot ceea ce fac. Jobul meu este ceea ce iubesc, copiii mei sunt razele mele de soare şi îmi doresc pentru ei , tot ceea ce eu nu am avut parte pe plan sportiv, în 22 de ani de karate“, se prezintă fosta campnioană naţională şi internaţională Iasmina Ardelian, fondatoare şi antrenoare la Clubul Kaizen Karate Timişoara.

În prezent, la acest club fac sport circa 50 de copii cu vârste între 4 şi 13 ani, care practică karate shotokan. „Antrenamentul nostru începe prin încălzire, apoi în funcţie de zile şi de evenimentele la care urmează să mergem, stabilesc tehnicile de antrenament. Fie facem kihon, este premergator pentru kata, fie facem kata - lupta imaginară cu un adversar, fie tehnici şi combinaţii de kumite - kumite fiind lupta cu adversar. Cel puţin o dată pe lună, învăţăm poziţii, tehnici şi combinaţii de karate noi“, povesteşte antrenoarea.

„Toate competiţiile sunt grele în felul lor“

Stofa de luptători a micuţilor se vede la fiecare concurs la care participă. „Toate competiţiile sunt grele în felul lor, pentru că sportivii sunt pe categorii diferite de vârstă, nivelul centurii şi kilograme. De exemplu, competiţiile în care au avut mai mult de 3 - 4 meciuri de kumite, probabil au fost cele mai grele pentru piticoţi fiindcă sunt epuizante. De asemenea, cele de kata unde a trebuit să facă faţă 4 tururi. De multe ori, copiii sunt obosiţi şi atunci încerc să le insuflu putere şi răbdare pentru următorul meci.“

Cele mai grele pierderi sunt cele în care piciul pierde în urma propriilor greşeli. „Când are meciul în mână sau când greşeşte kata-ul, lăsându-se afectat de emoţii, după ce în sala de antrenament totul ieşea perfect.“

Copii cu probleme care au ajuns să facă performanţă

Printre copiii care practică sportul la acest club se numără unii care au avut un start mai dificil în viaţă. Larissa, Anna si Teodora. „Toate trei sunt nişte fetiţe energice, jucăuşe, ambiţioase, curajoase şi foarte inteligente. Posibil ca acest start dificil al lor , să fie fie de fapt un dar pentru ele. Au o maturitate foarte bine dezvoltată la o vârstă atât de fragedă. Cu ele în preajmă, nici să rămâi suparată, nu ai cum.

Au intrat în sală de cand aveau 5 ani şi am vazut în ele potenţial si le-am insuflat încredere şi puterea necesară. Ce este drept, Larissa era o foarte bună dansatoare la ora de karate. Însă, m-a uimit cu ambiţia şi perseverenţa ei de a lucra suplimentar acasă câte 2-3 ore pe zi, astfel că la primul ei concurs să urce pe podium. Şi aşa au început competiţiile. La fiecare concurs, au decis să nu renunţe la podium.“

„Vreau ca copilul meu să facă sport“

Totul a pornit pentru micii campioni şi pentru părinţii lor cu nişte ore de karate, ca mişcare. „Vreau ca copilul meu să facă sport, atât.“ Niciun copil, şi niciun părinte nu s-au gândit la faptul că micuţii ar putea să devină campioni la karate. Însă încrederea mea asupra lor, m-au făcut să muncesc mai mult cu ei, să mă dedic lor foarte mult şi să progresăm împreună. După 6 luni, o parte dintre sportivi, au participat la primul lor concurs, unde fiecare dintre ei a obţinut medalii ! Aşa a început pentru ei drumul în lumea karate-ului. Muncă, emoţii, podium, medalie, rezultat. Am continuat cu următoarele concursuri şi am câştigat de fiecare dată. În prezent, unii îşi doresc din ce in ce mai mult competiţii şi activităţi extra, îşi doresc să se autodepăşească, să devină din ce în ce mai buni.“

Antrenoarea adaugă că acest sport, nu doar că îi ajută fizic pe copii, însă este un sport disciplinar în primul rând. „Multiple calităţi se dezvoltă prin karate, calităţi şi aptitudini cu care rămân pe viaţă şi ajută la maturizarea copiilor, cum ar fi: concentrarea, comunicarea, disciplina, răbdarea, respectul faţă de sine şi faţă de colegi, controlul şi autocontrolul, prietenia, implicarea, echilibrul, responsabilitatea, perseverenţa, atitudinea, spiritul de echipă, pasiunile, curajul, maleabilitatea.“

De asemenea, acest sport se află în topul sporturilor recomandate pentru copii cu tulburări de procesare senzorială.

Despre echipa Kaizen

„Numele Kaizen provine de la schimbare - kai - şi dezvoltare continuă în armonie - zen. Acest nume ne reprezintă. Am început de la zero şi am devenit o familie. Nu suntem doar un club sportiv, am devenit o familie. Muncim împreună, ne distrăm împreună, râdem împreună, glumim împreună, călătorim împreună, ne petrecem timpul împreună, plângem împreună, trăim emoţii împreună, ne bucurăm împreună.“

„Ca antrenor de copii, consider că orice persoană care are această ocupaţie ar trebui să aibă aceeaşi legătură cu copiii. Tot ceea ce fac pentru ei este pentru că îmi doresc. Sunt iubită de aceşti copii doar pentru că eu îi iubesc pe ei. Îmi doresc să cresc centuri negre în sala şi voi reuşi. Am încredere în dorinţa şi pasiunea lor.“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: