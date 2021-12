Mascaradă tipic românească: Ionuţ Chirillă, scene penibile, la Clinceni

Academica Clinceni ne oferă o mostră de amatorism! Adică, o „boală“ care face ravagii în fotbalul românesc. Pentru că e pentru a doua oară, chiar în acest sezon, în care un club se desparte de un antrenor, apelând la paznici!

Prima dată, campioana CFR Cluj i-a interzis accesul lui Marius Şumudică în baza de pregătire, furnizând nişte scene halucinante, după cum „Adevărul“ a arătat aici.

Acum, de acelaşi tratament are parte Ionuţ Chirilă, la Clinceni. Pentru că această formaţie a renunţat la el, fără a ajunge la o înţelegere amiabilă privind rezilierea contractului valabil pe... 2 ani! Aşadar, Chirilă, cu un salariu de 7.000 de euro lunar (!!!) îşi cere banii ca să semneze ruperea acordului. Şefii Clinceniului, în schimb, vor să scape de el, dându-i banii doar până în luna decembrie.

Între timp, la Clinceni a fost instalat Adrian Falub. Care însă e trecut în acte ca fiind director tehnic. Pentru că funcţia de antrenor principal e ocupată, în continuare, de Ionuţ Chirilă. Iar antrenorul principal din acte s-a prezentat, astăzi, la baza de pregătire. Şi, potrivit Digi Sport , a ieşit un show cu paznicul bazei care, la indicaţia oficialilor, l-a ţinut pe Chirilă la poartă!

Ce s-a întâmplat când Ionuţ Chirilă a ajuns la baza de pregătire?

*Ionuţ Chirilă: Bună ziua. E data de 16 decembrie, sunt antrenorul principal al echipei Academica Clinceni şi nu sunt lăsat să intru în bază, să îmi exercit profesia conform contractului de muncă. Deci nu mă lăsaţi să intru, nu?

*Paznic: Nu, că noi executăm un ordin. Domnul preşedinte a spus că sunteţi la dispoziţia dânsului şi aveţi program după amiază. Sunteţi la dispoziţia clubului.

*Ionuţ Chirilă: Executaţi un ordin? Deci eu trebuie să intru să îmi fac antrenamentul şi dumneavoastră nu mă lăsaţi să intru?

*Paznic: Nu că nu vă permit numai eu, dar a spus preşedintele.

*Ionuţ Chirilă: Deci nu mă lăsaţi să intru în bază, nu?

*Paznic: Nu, nu, nu. Nu putem că ne dă pe noi afară. E un ordin şi îl executăm.

*Ionuţ Chirilă: Eu am antrenament la ora 11.

*Paznic: A spus că aveţi alt program.

*Ionuţ Chirilă: Eu am antrenament la ora 11 cu echipa, că sunt antrenorul acestei echipe. Nu am nicio problemă, nu am nimic cu dumneavoastră, dar trebuie să filmez că nu sunt lăsat să intru în bază. Atât şi nimic mai mult.

*Paznic: E dreptul dumneavoastră, suntem o ţară liberă. Fiecare are modalităţi de a-şi rezolva problemele.

*Ionuţ Chirilă: M-am prezentat la antrenament, aşa cum am făcut programul şi sunt nişte domni care au ordin să nu mă lase să intru în bază şi, ca atare, nu-mi pot desfăşura activitatea de antrenor principal, conform contractului de muncă.

Ce spun oficialii de la Clinceni?

Iulian Stoica (preşedinte Academica Clinceni, pentru prosport.ro): L-am numit datorită faptului că a spus că vine cu ceva investitori, s-au făcut anumite presiuni, au fost nişte promisiuni şi de fapt nu s-a întâmplat nimic. Echipa e la pământ din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere, antrenamentele n-au fost făcute bine. Ionuţ Chirilă spune multe. Îl cunoaşteţi mai bine decât mine. Sunt multe promisiuni pe care le-a făcut jucătorilor şi nu s-a ţinut de cuvânt. O să găsim o modalitate prin care să rupem contractul. Are 7.000 de euro pe lună. Sperăm să ne înţelegem, dar noi avem varianta echipei de liga a treia pe care Ionuţ Chirilă poate să o pregătească.