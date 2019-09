Mario Iorgulescu a nenorocit o familie! Tatăl victimei: „Copilul meu era aruncat pe jos. După o oră mi s-a spus că e mort“

Dacă familia Iorgulescu speră ca băiatul lor să-şi revină după accidentul cumplit provocat de acesta, în schimb, familia bărbatului decedat a fost nevoită să-şi înmormânteze deja un al doilea copil, după ce primul, o fetiţă de doar 6 ani, a fost răpusă de cancer.





Cu siguranţă, nimeni nu poate înţelege suferinţa familiei Micov în aceste momente, dar parcurgând declaraţiile date de tatăl lui Daniel pentru România TV, rămâi anesteziat, cu gura uscată. Mai ales că această nenorocire a fost provocată de un om care s-a suit la volan beat şi drogat. Şi i s-a permis acest lucru, deoarece părinţii au considerat că pentru problemele sale comportamentale din trecut, merită să fie răsplătit cu un Aston Martin de 300.000 de euro!





Ce a povestit tatăl bărbatului decedat?





*În noaptea respectivă, eram la serviciu şi la ora 2 şi jumătate, m-au anunţat nişte prieteni. Mi-au spus să vin repede pe Şoseaua Chitilei că Dani a făcut accident. Am intrebat cât de grav, daca e bine si au zis: <<Vino repede că nu ştim, poliţia nu ne lasă să vedem ce s-a întâmplat>>.





*La 3 fără câteva minute, am ajuns la locul faptei. Când am ajuns, am mers la ambulanţă, am crezut că e acolo, acolo se strângeau lucruri. Nu era acolo. Prima ambulanţă a plecat cu rănitul, iar pe copilul meu nu-l găseam. Spuneau că e la spital, dar era pe jos, aruncat pe iarbă, la 10 metri de maşina lui. Toţi încercau să mă ducă într-o parte şi alta ca să nu-l văd.





*Poliţiştii nu m-au întrebat cine sunt, am spus că sunt tatăl victimei, am întrebat unde e şi mi s-a zis să am răbdare şi să stau liniştit. După aproape o oră, stând în zonă, mă uitam, întrebam, am aflat că el e mort deja. Din momentul acela, nu ştiu ce reacţii am avut, foarte urâte, n-am mai putut să rezist.





*Mario Iorgulescu venea de la Târgovişte cu o viteză aproape de 300 kilometri la oră, în momentul impactului cei care au ajuns primii au zis că acul era blocat la 245 de kilometri la oră. Şoferul se spune ca era băut, drogat. La viteza aia, nu ştiu ce om poate să conducă, decât un om care nu e întreg la minte, probabil.





*Fiul meu se apropia de semafor, semaforul era roşu, iar el era în oprire, în apropierea semaforului. În urma lui, la 100 de metri, era o altă maşină care a văzut impactul real, unii din prietenii lui în spate.









