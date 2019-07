LIVE VIDEO Halep, petrecere cu suporterii: Atmosferă senzaţională pe Arena Naţională! Simona, discurs superb

UPDATE - Halep răspunde la întrebările lui Ion Ţiriac. Iată câteva dintre afirmaţiile campioanei de la Wimbledon:

-Aveam ceva emoţii, dar am fost destul de lucidă să fiu în faţa acestei mari campioane (n.r. - Serena Williams). Aşa am vrut eu să intru prima pe teren, nu au zis organizatorii. Acest coridor paote fi intimidant, dar am mai jucat aici...Geanta mea cu haine i-am dat-o unei copile să o ducă, aşa a vrut ea. Aşa e tradiţia la Wimbledon.

-La primul serviciu, ştiam că serveşte acolo, ea începe primul game pe dreapta, dar mingea mea s-a dus afară...





-La 5-1 am ştiut că pot să domin setul. Dacă încerci să o domini nu mai are încredere.

-Când am luat primul set, am simţit mai multă încredre, dar nu mă gândeam la victorie. Am mai avut set cu ea şi a revenit. Am zis să fac totul punct cu punct. Când a început să urle, să se încurajeze, m-am calmat! Am zis că trebuie să dau tare acolo, că am jocul necesar să o înving.

UPDATE - Publicul retrăieşte, alături de Halep, momentele finalei cu Serena Williams. Ion Ţiriac joacă rolul reporterului şi, cu microfonul în mâna, o intervievează pe Simona.

UPDATE - Ion Ţiriac a rugat-o pe Halep să descrie pe imaginile care rulează fiecare moment important al finalei de la WImbledon, începând cu ieşirea pe Terenul Central.

UPDATE - Ion Ţiriac: Welcome to Simona Halep's night (n.r. - noaptea Simonei Halep). Terenul Central de la Wimbledon e deosebit de orice alt teren central. Are o tradiţie de aproape 150 de ani. Am păşit şi eu acolo, ce-i drept, doar la dublu.

UPDATE - Simona Halep: E seara noastră, nu doar a mea. Am fost inspirată de aceşti campioni, care au venit alături de mine în această seară. E o bucurie să fiu alături de aceşti oameni care au venit, în mod special, să mă vadă. O parte din acest trofeu aş vrea să-i dedic mamei mele. Le mulţumesc parinţilor, au fost cei mai importanţi pentru mine ca să pot ajunge, astăzi, în faţa dumneavoastră. Le mulţumumesc şi antrenorilor pe care i-am avut. Bineînţeles, doamnei Virginia Ruzici. Îi mulţumesc lui Ilie Năstase, care ne-a făcut să iubim acest sport. Dar şi domnului Ion Ţiriac, care mi-a dat nişte sfaturi foarte dure (râde). Mulţumesc, România! O să trăiesc toată viaţa aici.

UPDATE - Halep a vorbit, deocamdată, foarte puţin: E trofeul nostru, al ţării. E o seară foarte specială pentru mine. Vă mulţumesc mult că aţi venit. Sper să avem şi alte zile de acest gen.

UPDATE - Halep a ieşit pe teren printre foştii campioni olimpici ai României. Acum, alţi sportivi români, aflaţi în activitate sau retraşi, care n-au putut fi prezenţi la eveniment, transmit mesaje de felicitare Simonei prin intermediul unor imagini video.

UPDATE - La ora 19.00 fix, Simona Halep a ieşit pe teren pe melodia lui Queen, We are the Champions.

UPDATE - Simona Halep a ajuns la stadion în jurul orei 18.35, însă, deocamdată, nu şi-a făcut apariţia în faţa publicului.

UPDATE - Fosta campioană olimpică, Gabriela Szabo se află şi ea pe „Arena Naţională“. Aceasta a vorbit pentru prosport.ro, transmiţând un mesaj pentru Simona: „Sincere felicitări, ai făcut o Românie fericită şi astăzi e efectul a ceea ce ai realizat. Să vezi un stadion plin, cu trei generaţii care stau şi o aşteaptă acolo, e un moment unic. Îţi mulţumesc. Aşteptăm, dar stadionul va fi plin, va fi amintirea Simonei. Ne bucurăm pentru ceea ce a făcut la Wimbledon“.

UPDATE - Primii oameni au sosit pe „Arena Naţională“ de la ora 17.00! La stadion au sosit şi Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu.

UPDATE - Federaţia Română de Fotbal îi va dărui Simonei un tricou al echipei naţionale:

A devenit o obişnuinţă deja ca, în fiecare vară, Simona Halep să aibă o petrecere în aer liber, alături de suporterii români.

Anul trecut, după triumful de la French Open, constănţeanca a venit pe „Arena Naţională“ pentru a-şi prezenta trofeul de la Roland Garros.

Acum, după victoria senzaţională de la Wimbledon, o nouă ceremonie a fost pregătită de Federaţia Română de Tenis (FRT), de asemenea, pe cel mai mare stadion al ţării.

