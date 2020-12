L’Equipe i-a făcut portretul lui Colţescu! Ce le-au putut spune Radu Naum şi Viorel Moldovan ziariştilor francezi

Pentru a realiza un portret cât mai corect al lui Sebastian Colţescu, autorul cuvintelor care au generat toată această nebunie, jurnaliştii francezi au ales să discute cu oameni care lucrează într-un domeniu tangent cu lumea fotbalului din România şi cu cineva care a interacţionat direct cu arbtrul incriminat.

Comentatorul sportiv Radu Naum l-a descris în tuşe negative pe oltean, despre care a spus că este o persoană care îşi poate pierde controlul în timpul meciurilor. De asemenea, Naum nu a omis să menţioneze nici cele două tentative de sinucidere ale acestuia. „Poate fi copleşit de emoţiile sale în timpul meciurilor pe care le conduce şi îşi poate pierde controlul. A încercat să se sinucidă de două ori, în 2007 şi 2008. Prima oară după divorţ, a doua oară după meciul din Liga 1 Gaz Metan – FC Braşov, din 2008”, a spus Radu Naum pentru publicaţia franceză, citat de fanatik.ro

În schimb, antrenorul celor de la Petrolul Ploieşti, Viorel Moldovan, a avut cuvinte de laudă pentru Colţescu. „M-a arbitrat de multe ori de când am devenit antrenor. E un tip ok, nu am avut nicio problemă cu el”, a spus Moldovan, care a evoluat 4 sezoane în prima ligă franceză. .