Kheira Hamraoui povesteşte cum a fost bătută cu ranga

„Am auzit: «Deschide portiera, deschide portiera». Unul dintre ei m-a apucat şi m-a tras afară din maşină. Apoi, a luat o rangă de fier pe care o avea ascunsă în pantaloni sau sub pulover. M-a lovit de câteva ori cu ranga. Am observat că dădea în principal în zona picioarelor mele şi am încercat să le protejez cu mâinile. Totul a durat câteva minute, dar pentru mine a părut mai mult”, a povestit sportiva de 31 de ani pentru ladepeche.com.

În acest moment, principala suspectă este Hayet Abidal, nevasta fotbalistului trecut pe la Barcelona, care ar fi comandat atacul din gelozie. Iniţial ,coechipiera lui Hamraoui, Aminata Diallo, a fost reţinută de poliţie dar din lipsă de probe a fost elibertă.