Interviu cu Simona Halep în New York Times: „Problema mea este că vin din România“

„În ultimul an am lucrat cu un psiholog, el m-a învăţat să îmi controlez emoţiile şi să fiu mai pozitivă. M-a învăţat să opresc gândurile negative in timpul meciurilor cu câteva exercitii. Asta m-a ajutat să devin mai bună Problema mea este ca sunt negativă, pentru că vin din Romania, iar românii sunt puţini negativi in gândire. Toata lumea ştie asta. E normal aici“, a declarat Simona pentru New York Times.

Ea a mai spus că:

„A fost cel mai bun an din cariera mea, după ce am câştigat un Grand Slam. E grozav să fii numărul unu, dar e chiar şi mai bine să câştigi un Grand Slam“

„Trebuie să fac recuperare, unde voi lucra exerciţiile mele de bază, plus o terapie cu masaje. N-o să mai joc tenis pana la Turneul Campioanelor“.