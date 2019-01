INTERVIU Marius Copil: Dacă sunt ok cu capul pot să fac multe!

Românul, locul 60 ATP, reuşeşte astfel a doua victorie la un Grand Slam, după ce mai câştigase o partidă în 2015, tot la Australian Open. Marius Copil (28 de ani) spune că trece printr-o perioadă bună şi explică de ce are nevoie pentru a reuşi mai mult.

Marius, a fost cel mai bun meci al tău la un Grand Slam?



Nu neapărat. Am jucat bine şi cu Andujar, în 2015, chiar şi cu Wawrinka, tot atunci. Acum, ce-i drept, mi-au ieşit lucrurile poate mai uşor decât mă aşteptam.

Continui seria bună de la sfârşitul anului trecut?

Asta afost prima mea victorie în 2019, după ce am pierdut la Doha şi la Auckland în primul tur. Se poate spune că sunt pe un trend ascendent, mai ales de când lucrez foarte mult mental.

În ce sens?

Am şedinţe de pregătire psihică. Încerc să îmbunătăţesc acest capitol şi am ajuns la concluzia că dacă sunt ok cu capul pot reuşi multe lucruri bune.

La ce te referi când spui dacă sunt ok cu capul?

La felul în care gândesc. Înainte eram mult prea nervos cu mine, prea critic şi asta în aducea o energie negativă. Vedeam prea multe greşeli şi persistam în ele. Acum sunt mult mai bine.

Urmează un meci greu cu belgianul David Goffin. Cum vezi partida?

Ne ştim de mici. Suntem aceeaşi generaţie, am jucat mult la juniori. La seniori, ne-am întâlnit o singură dată, la Anvers, şi m-a bătut. O să fie greu, dar eu zic că pot trece de acest hop.

Poate fi serviciul tău arma decisivă în acest joc?

Serviciul este arma mea principală, dar asta o ştiu şi adversarii. Nu mă bazez doar pe serviciu, mai am şi alte lucruri de partea mea.

Ţi-ai stabilit vreun obiectiv la Australian Open?

Mi-aş dori foarte mult să intru în a doua săptămână. Cred că e o experienţă fantastică să joci din optimi încolo.

Dar pentru anul 2019?

Ca şi clasament undeva în Top 30, dar nu neapărat clasamentul contează. Sigur, e important pentru că îmi permite să intru la turnee mai bune, însă mă gândesc la rezultate, nu la clasament.