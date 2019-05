Halep a vrut să ia trofeul de la Roland Garros acasă, dar organizatorii i-au interzis acest lucru. Care a fost motivul

"Sunt foarte încântată voi juca din această postură, trebuie să recunosc. Nu este ceva rău. Voi încerca să fac lucrurile ca un copil. Mi-am dorit asta atât de mult, încât, acum, când am acest trofeu, vreau să mă bucur şi să zâmbesc. Ieri am avut şansa să ating din nou trofeul şi mi-am dorit să îl iau acasă, dar nu am avut voie. Dar, am făcut o fotografie.



Nu mai contează ce urmează să se întâmple. Tot ce vine de acum este un bonus. Aşa că voi încerca să dau tot ce am eu mai bun şi să văd dacă sunt capabilă sa-l mai cuceresc o dată", a spus SImona Halep, în cadrul unei conferinţe de presă

Traseul Simonei Halep la Roland Garros



turul I: Alja Tomljanovic (Australia)

turul II: Magda Linette sau Chloe Paquet;

turul III: Lesia Tsurenko, Eugenie Bouchard sau Daria Gavrilova

Optimi: Qiang Wang, Daria Kasatkina

Sferturi: Petra Kvitova, Aryna Sabalenka sau Mihaela Buzarnescu

Semifinale: Naomi Osaka, Serena Williams sau Ashleigh Barty

Finala: Pliskova, Sloane Stephens, Angelique Kerber.

