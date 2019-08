Halep la US Open: Darren Cahill, declaraţii remarcabile despre Simona şi şansele ei la New York

Cahill nu mai deţine o funcţie oficială în stafful fostului lider mondial, însă a rămas alături de Simona. Dovadă şi faptul că merge la antrenamentele ei şi vorbeşte cu actualul ei antrenor, Daniel Dobre.





La New York, Cahill e prezent în calitate de analist pentru postul ESPN. Australianul a vorbit despre Simona şi şansele ei la Flushing Meadows.





„Simona vine împrospătată, relaxată după anul pe care l-a avut şi după titlul de la Wimbledon. Şi e încrezătoare! Simona poate fi şi mai bună, cu siguranţă! Are o şansă grozavă la Flushing Meadows! Are doar 27 de ani şi am văzut în actuala generaţie o mulţime de sportivi care joacă cel mai bun tenis de al lor după ce trec de 30 de ani, astfel că vârsta nu e o problemă pentru Simona. E una dintre cele mai <<flămânde>> jucătoare de tenis pe care am întâlnit-o vreodată! Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care am hotărât să lucrez cu ea când mi-a cerut asta, în urma cu patru ani. Puteam vedea în ochii ei dorinţa de a fi cât mai bună, se dedica sută la sută tenisului pe care îl pune pe primul loc, iar ăsta e un motiv pentru care a avut atât de mult succes“, a spus Cahill.





Acesta a avut-o pe Simona invitată la ESPN şi i-a făcut o promisiune simpatică: australianul şi-a luat angajamentul de a veni la Bucureşti, dacă Halep va câştiga US Open 2019, pentru a fi prezent la festivitatea de la „Arena Naţională“.





