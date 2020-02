Halep şi-a explicat retragerea de la Doha: Câte puncte pierde şi care va fi următorul turneu pentru ea

Simona Halep va încheia luna februarie cu doar trei turnee disputate în 2020: Adelaide, Australian Open şi Dubai Tennis Championships.

Calendarul ei a inclus, iniţial, şi Qatar Total Open, competiţie la care ar fi trebuit să debuteze, în săptămâna care vine, direct în turul II. Românca a renunţat însă la această întrecere, iar după victoria cu Elena Rybakina şi-a explicat decizia într-o conferinţă de presă.

Ce a spus Simona Halep?

*E o decizie pe care am luat-o înaintea meciului de astăzi. Am început turneul cu o mică accidentare la picior. Înainte să plec din România, la un antrenament, m-am accidentat. Am zis să forţez puţin aici, să iau fiecare meci în parte. Acum voi spune stop la Doha şi mă voi odihni.

305 puncte avea de apărat Simona Halep pentru finala jucată, anul trecut, la Qatar Total Open.

Cum ar putea arăta calendarul Simonei Halep în următoarea perioadă

Martie



*Turneul de la Indian Wells (11-22)

Aprilie

*Turneul de la Miami (24-4 mai)

Mai

*Turneul de la Madrid (1-10)

*Turneul de la Roma (10-17)

*Turneul de la Stuttgart (18-26)

*French Open (24-7 iunie)