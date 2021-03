Halep şi-a anunţat revenirea pe teren: „Îmi era teamă, dar acum m-am liniştit“

Simona Halep a rămas în ţară şi, peste două zile, va merge la Institutul de la Cantacuzino pentru a face rapelul cu serul Pfizer.





Cum fostul lider mondial urmează să se imunizeze prin vaccinare, după ce, oricum, avea anticorpi, în urma îmbolnăvirii de la finalul anului trecut, de acum, Halep se poate călători fără griji.





Exact asta a şi spus Simona, în cadrul unei intervenţii la emisiunea „Aşii tenisului“, difuzată de Digi Sport. Cu acest prilej, ea şi-a confirmat prezenţa la turneul de la Miami (22 martie - 4 aprilie) la care sunt înscrise primele zece jucătoare ale lumii.





Ce a spus Simona Halep?





*Mă duc la Miami. O să plec, săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum, din nou, o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren.





*La US Open nu m-am dus, am renunţat din teamă. Recunosc! Acum am şi făcut virusul, am şi vaccinul, aşa că, totuşi, sunt un pic mai safe decât în august, când s-a jucat US Open.





*Pe hard nu e uşor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren (n.r. - antrenorul Darren Cahill). A vrut foarte mult să joc la Miami pentru că e un turneu bun. E plăcut să participi la turneele Mandatory.