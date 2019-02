Halep, prima reacţie după meciul cu Pliskova: „A fost ca o finală de Grand Slam“ Reverenţă pentru fanii din tribune

Simona a declarat că meciul a avut o intensitate foarte mare şi nu a uitat să puncteze importanţa aportului fanilor la determinarea cu care joacă fiecare meci când reprezintă România.



"A fost un meci cu adevărat tare, a semănat cu o finală de Grand Slam. De fiecare dată cand joc cu Karolina este un meci dificil, am ştiut că trebuie să fiu pregătită pentru circa 3 ore de tenis intens, nu m-am simţit obosită la final, am rămas la fel de motivată. Am avut 5-2 în decisiv, a întors rapid, e o jucatoare competitivă, a trebuit să lupt pentru fiecare minge, nu am renunţat, de aceea am putut să câştig azi. Nu aş putea oricum să renunţ cu un aşa public în spatele meu, vreau să le mulţumesc, ne trimit o asemenea energie uriaşă. Cu un asemenea suport, ne dorim să câştigam de fiecare dată când intrăm pe teren. Am mare încredere în Mihaela că poate face un meci mare, voi fi alături de ea lângă teren. Nu pot să spun ce va fi la dublu, dacă se va face 2-2, nu pot să spun că voi juca şi eu, chiar dacă ştiu asta deja", a declarat românca pentru contul oficial de Twitter al celor de la FedCup.



Simona Halep, numărul 3 mondial, a învins-o, duminică, în trei seturi, 6-4, 5-7, 6-4, pe Karolina Pliskova (5 WTA), iar echipa de Fed Cup a României conduce Cehia cu scorul de 2-1 după primele trei partide ale întâlnirii care se desfăşoară la Ostrava, în sferturile Grupei Mondiale.

