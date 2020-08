Halep a primit veşti proaste de la Ţiriac: Simona a rămas fără turneul pe care îl iubea

E deja o certitudine: Simona Halep (2 WTA) va juca foarte puţine meciuri în acest an, chiar dacă circuitul WTA s-a reluat de câteva zile.





Din cauza pandemiei, sunt şanse mari ca românca să evolueze doar în Europa - chiar dacă şi-a înscris numele pe lista participantelor de la US Open, asta nu înseamnă că va şi merge la New York! - iar pe bătrânul continent opţiunile sunt tot mai limitate. Potrivit Digi Sport, care citează AFP, astăzi, s-a anunţat că turneul Masters 1000 de la Madrid, patronat de Ion Ţiriac, nu se va mai disputa în acest an.





Întrecerea de la „Caja Mágica“ fusese deja reprogramată din cauza pandemiei, fiind mutată din luna mai pentru 14-20 septembrie. Practic, competiţia urma să fie, în continuare, una pregătitoare pentru French Open (28 septembrie - 11 octombrie). Din cauza numărului tot mai mare de cazuri de coronavirus din Spania însă, autorităţile oraşului din Madrid i-au cerut, în ultimele zile, lui Ţiriac să anuleze definitiv ediţia din acest an. Iar omul de afaceri tocmai s-a conformat.





„După ce au examinat situaţia luni întregi, organizatorii Mutua Madrid Open au fost nevoiţi să anuleze turneul din cauza conjuncturii dificile provocate de infecţia cu COVID-19 la toate nivelurile“, se arată în comunicatul organizatorilor.





Rămasă şi fara Mutua Madrid Open, Halep va juca, probabil, în următoarele turnee, în acest sezon: Praga (10-16 august), Roma (21-27 septembrie) şi French Open (28 septembrie - 11 octombrie).