Halep, premii de consolare: S-a ales cu o sumă uriaşă la US Open şi a urcat în ierarhia mondială

Simona Halep a reuşit să lege patru partide la US Open, ceea ce e o performanţă, în condţiile în care, în ultimii ani, constănţeanca a avut mai mereu şederi scurte, la New York. Dacă ar fi învins astăzi, „Simo“ şi-a fi egalat performanţa din 2016, an în care a atins ultima dată sferturile, la US Open.

N-a fost să fie, iar asta pentru că, după cum „Adevărul“ a explicat aici, Halep a dat de o adversară, Elina Svitolina, în mare formă. Care a şi tranşat în favoarea ei toate momentele cheie ale meciului.

Premiul de consolare pentru Halep vine atât din punct de vedere sportiv, cât şi financiar. În primul rând, ea a abordat US Open de pe locul 13 în lume, iar acum, în clasamentul live, actualizat în timp real, se află pe 11.

1. Serena Williams - 94.518.971 de dolari

2. Venus Williams - 42.280.541 de dolari

3. Maria Şarapova - 38.777.962 de dolari

4. Simona Halep - 37.842.748 de dolari

5. Caroline Wozniacki - 35.233.415 de dolari