Halep, la pământ: „Sunt epuizată, sunt obosită. A fost brutal!“. Declaraţii îngrijorătoare ale Simonei în America

Simona Halep a avut un turneu epuizant la Montreal, acolo unde a jucat primele patru meciuri în 48 de ore. Acest efort colosal a lăsat urme şi, probabil, acest lucru se va vedea acum, la Cincinnati, acolo unde Simona va debuta miercuri sau joi.





Într-un dialog cu WTA Insider, preluat de Digi Sport, liderul mondial a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la Rogers Cup, dar şi despre turneul de la Cincinnati.





Ce a spus Halep?





*Sunt epuizată, sunt obosită. Nu e uşor niciodată uşor după un turneu atât de mare pe care îl câştigi. Sunt multe meciuri grele într-o perioadă scurtă. Pentru mine, a fost brutal. Dar sunt cu atât mai fericită că am reuşit să câştig, în aceste condiţii.





*Acest lucru îmi dă încredere suplimentară şi o relaxare în plus. Asta deşi mă simţeam oricum relaxată după ce am câştigat French Open. Dar acum mă bucur şi mai mult de trofee, le gust din plin.





*Am fost surprinşi şi eu şi Darren de cum m-am prezentat la Montreal. Nu mai jucasem tenis după Wimbledon, dar am făcut exerciţii zilnic în sală. N-am putut alerga din cauza problemelor la tendon, însă m-am menţinut într-o formă fizică bună. Totuşi, m-am surprins cu dorinţa de a nu lăsa niciun punct, am vrut să câştig fiecare minge în parte.





*Am fost foarte aproape de tenisul meu maxim în ultimele partide. Probabil că asta m-a ţinut în joc în finală. Deşi mă simţeam moartă, capul era plin de încredere şi n-am cedat. Nu ştiu dacă joc cel mai bun tenis al carierei, dar mă simt cu siguranţă cel mai bine pe teren.